Espana agencias

Castilla-La Mancha cree que seguirá financiada por debajo de la media con el nuevo modelo

Guardar

Toledo, 10 ene (EFE).- El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha considerado este sábado que el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central condena de nuevo a la región "a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas".

"Si ya habíamos sido condenadas por el anterior modelo, con la información de la que disponemos en este momento, la región seguiría financiada por debajo de la media", ha advertido Ruiz Molina en una nota de prensa enviada por la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha aseverado: "Si hay comunidades autónomas como Cataluña que salen muy bien paradas con este modelo, es a costa del resto de las comunidades autónomas".

Al respecto, Ruiz Molina ha considerado que es "un hecho incuestionable" que se trata de un modelo de financiación "acordado únicamente con los independentistas catalanes", que han tenido la oportunidad "de negociar directamente con el Ministerio de Hacienda el diseño de esta propuesta, poniendo sobre la mesa los intereses particulares de la comunidad autónoma de Cataluña".

Para el titular de Hacienda, el nuevo modelo de financiación propuesto "es más una metodología de como trocear la riqueza nacional entre todos los territorios que un modelo que tienda a sufragar los costes reales que nos supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia".

Además, entiende que es un modelo incompatible con el principio de igualdad "que debería tratar de que todas la comunidades autónomas podamos prestar, en condiciones de igualdad, los servicios públicos de nuestra competencia, que son además los servicios fundamentales, con independencia de la capacidad económica de los ciudadanos o de la capacidad económica del territorio en el que se resida". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El PSOE de CyL ve "insuficiente e injusta" la propuesta de financiación autonómica del Gobierno

Carlos Martínez, máximo dirigente socialista en Castilla y León, afirmó en presencia de más de 200 alcaldes que el modelo de reparto propuesto por el Ejecutivo nacional no se ajusta a las necesidades reales del territorio, reclamando más recursos y equidad

El PSOE de CyL ve

El 'Juan Sebastián Elcano' inicia su 98º crucero de instrucción con 73 guardamarinas que durará siete meses

Zarpa desde Cádiz la emblemática nave de la Armada junto a decenas de aspirantes, quienes navegarán por el Atlántico visitando América y Europa mientras cumplen un riguroso programa académico en plena travesía de formación y tradición naval

El 'Juan Sebastián Elcano' inicia

Eric García: “Somos un equipo joven y ganar nos daría un impulso”

Infobae

Uche y el Palace se estrellan contra un Sexta división

Infobae

Mouriño y Veiga vuelven a la zaga del Villarreal ante un Alavés con Toni Martínez en punta

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La baliza V16 coloca a

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

Cómo funciona el suplicatorio, la protección jurídica de los políticos que Feijóo se propone modificar si llega a la presidencia

Guardia Civil y servicios de emergencia intensifican la búsqueda por tierra, mar y aire de un pescador de 51 años desaparecido en Coaña, Asturias

El precio de los trasteros en Valencia se dispara: comprar uno cuesta hasta 33.000 euros y ya supera al de una plaza de garaje

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

Nueva oferta del SEPE para trabajar en Baleares con un sueldo superior a 1.900 €: “Formación inicial en Mallorca con todos los gastos pagados”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”