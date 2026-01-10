Castilla-La Mancha cree que seguirá financiada por debajo de la media con el nuevo modelo

Toledo, 10 ene (EFE).- El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha considerado este sábado que el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno central condena de nuevo a la región "a obtener una financiación que está por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas".

"Si ya habíamos sido condenadas por el anterior modelo, con la información de la que disponemos en este momento, la región seguiría financiada por debajo de la media", ha advertido Ruiz Molina en una nota de prensa enviada por la Junta de Comunidades.

Asimismo, ha aseverado: "Si hay comunidades autónomas como Cataluña que salen muy bien paradas con este modelo, es a costa del resto de las comunidades autónomas".

Al respecto, Ruiz Molina ha considerado que es "un hecho incuestionable" que se trata de un modelo de financiación "acordado únicamente con los independentistas catalanes", que han tenido la oportunidad "de negociar directamente con el Ministerio de Hacienda el diseño de esta propuesta, poniendo sobre la mesa los intereses particulares de la comunidad autónoma de Cataluña".

Para el titular de Hacienda, el nuevo modelo de financiación propuesto "es más una metodología de como trocear la riqueza nacional entre todos los territorios que un modelo que tienda a sufragar los costes reales que nos supone a las comunidades autónomas prestar los servicios de nuestra competencia".

Además, entiende que es un modelo incompatible con el principio de igualdad "que debería tratar de que todas la comunidades autónomas podamos prestar, en condiciones de igualdad, los servicios públicos de nuestra competencia, que son además los servicios fundamentales, con independencia de la capacidad económica de los ciudadanos o de la capacidad económica del territorio en el que se resida". EFE