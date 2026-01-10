Espana agencias

Cargas policiales y cuatro Mossos heridos en una protesta contra Núcleo Nacional

Barcelona, 10 ene (EFE).- Una protesta convocada por colectivos antifascistas y de la izquierda independentista contra la apertura de una sede de la formación de extrema derecha Núcleo Nacional en Sentmenat (Barcelona) se ha saldado esta tarde con cargas policiales contra los manifestantes y con cuatro agentes de los Mossos heridos.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han precisado a EFE que unas 400 personas han participado en esa protesta contra la apertura de ese local por parte de una organización que consideran neonazi.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, convocados por organizaciones como Arran, la rama juvenil de la CUP, o bien por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, entre otras, se han concentrado en un polígono industrial de Sentmenat con la intención de impedir el acto, que suponía el desembarco de ese partido en Cataluña y que se ha acabado celebrando pese a la protesta.

Los Mossos han preparado un amplio dispositivo para impedir el contacto entre partidarios de Núcleo Nacional y los manifestantes.

Un grupo de estos jóvenes concentrados ha lanzado piedras y palos y han desplazado contenedores del polígono contra los agentes de los Mossos d'Esquadra y, a partir de ahí, se han producido cargas policiales e incidentes que han acabado con cuatro agentes heridos, según estas fuentes, que han precisado que por el momento no hay detenciones.

Los concentrados, muy superiores en número a los asistentes al acto, han coreados consignas como "Aquí están los antifascistas" o "Ni un paso atrás". EFE

