Bangladés negocia con EE.UU. un acceso sin aranceles para su clave industria textil

Nueva Delhi, 10 ene (EFECOM).- El Gobierno interino de Bangladés informó este sábado de que mantiene conversaciones avanzadas con Estados Unidos para establecer un mecanismo que permitiría a sus exportaciones de textiles y confección acceder al mercado estadounidense sin pagar aranceles, en un nuevo paso para proteger su principal sector económico.

Según un comunicado difundido por el gobierno bangladesí desde Washington, el esquema en discusión prevé que Bangladés pueda exportar a Estados Unidos productos textiles libres de impuestos por un volumen equivalente al de sus importaciones de algodón y fibras textiles de origen estadounidense.

La propuesta se negocia apenas cinco meses después de que Bangladés lograra que la Administración de Donald Trump limitara al 20 % los nuevos aranceles a sus exportaciones, frente al 35 % inicialmente previsto, en una decisión que fue presentada entonces como una victoria diplomática para el país asiático.

El asesor nacional de Seguridad y principal negociador de Bangladés, Khalilur Rahman, mantiene estos días reuniones en Washington con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para intentar avanzar en un marco que otorgue mayor previsibilidad a las ventas bangladesíes en su principal mercado fuera de la Unión Europea.

La industria textil es el pilar de la economía de Bangladés y emplea a millones de personas, siendo el segundo mayor exportador mundial de ropa, con Estados Unidos y la Unión Europea como sus principales destinos.

Países competidores como la India afrontan aranceles del 50 % en el mercado estadounidense, mientras que otros exportadores como Vietnam han logrado rebajarlos en torno al 20 %, lo que podría situar a Bangladés en una posición relativamente más ventajosa si logra un esquema preferencial. EFECOM

