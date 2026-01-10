Almada apuesta por Forés y Hassan, mientras que Pellegrini hace tres cambios

Oviedo, 10 ene (EFE).- Guillermo Almada, que estaba obligado a cambiar el once del Oviedo por primera vez debido a las bajas por lesión y sanción, apuesta por otra novedad en las bandas, mientras Pellegrini hace tres cambios en el once de su Betis tras la goleada sufrida en el Santiago Bernabéu.

Carmo por el lesionado Bailly, Álex Forés por el sancionado Fede Viñas y Hassan por Brekalo, este último la única decisión técnica que toma Guillermo Almada más allá de los cambios obligados.

El Real Oviedo recibirá al Betis con un once formado por Aarón Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Álex Fores.

Por su parte, Manuel Pellegrini apuesta por Valentín Gómez, Junior Firpo y Lo Celso como novedades en el once respecto a la goleada sufrida ante el Real Madrid la pasada jornada, cayéndose del mismo Natan, Ricardo Rodríguez y Deossa; el Real Betis saldrá al Tartiere con Álvaro Valles; Ortiz, Bartra, Valentín Gómez, Junior Firpo; Roca, Fornals; Antony, Lo Celso, Ruibal; Cucho Hernández. EFE

