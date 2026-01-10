Espana agencias

Alessio Lisci: "Este partido lo jugamos cien veces y lo perdemos una"

Girona, 10 ene (EFE).- El entrenador del Osasuna, Alessio Lisci, ha lamentado después de la derrota de este sábado en Girona (1-0) que un partido así: "lo jugamos cien veces y lo perdemos una".

"No estoy satisfecho porque hemos perdido. Lo hemos hecho todo para ganar, pero hemos perdido", ha añadido el técnico del equipo rojillo.

Lisci ha añadido que en la primera mitad el Osasuna ha sido "superior" al Girona y ha tenido "cinco ocasiones clarísimas" además de varias acciones en las que ha decidido mal en el último pase.

El entrenador italiano ha destacado que el Osasuna ha hecho un gran partido excepto en 15 o 20 minutos finales en los que el equipo ha estado "muy precipitado".

También ha reconocido que al equipo le está pesando "psicológicamente" su fragilidad como visitante, con solo dos puntos de 30, y ha añadido que los jugadores deben tener "la cabeza limpia". EFE

