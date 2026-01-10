3-1.- El Villarreal se deshace del Alavés en la segunda parte

Vila-real (Castellón), 10 ene (EFE).- Un gran arranque de la segunda parte permitió al Villarreal, liderado por Alberto Moleiro y Gerard Moreno, superar al Deportivo Alavés, en un encuentro que el conjunto vitoriano había controlado durante los primeros 45 minutos.
La calidad del canario, autor de un gol y una asistencia, y la movilidad del delantero catalán, que también anotó, desmontaron el entramado táctico del equipo vitoriano, que solo pudo reaccionar en el tramo final del partido. EFE
