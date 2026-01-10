1-1. Josep Cerdà evita la derrota de un FC Andorra que mereció más contra la Cultural

Andorra La Vella, 10 ene (EFE).- Un gol de Josep Cerdà en el minuto 57 evitó la segunda derrota consecutiva del FC Andorra que mereció mucho más contra una Cultural Leonesa ultradefensiva, especialmente, en la reanudación.

La Cultural Leonesa tuvo las ideas más claras en los primeros 45 minutos en un partido que empezó a las 18.30 horas ya que el Nou Estadi de la FAF de Encamp amaneció con 30 centímetros de nieve. El partido estaba previsto inicialmente para las 16.15 horas.

Los de José Ángel ‘Cuco’ Ziganda dieron el primer aviso a los 50 segundos con un remate cruzado desde fuera del área de Sellu Diallo.

A los de Carles Manso les costó entrar en el partido aunque en el minuto 8, Gael Alonso peinó en el área pequeña con la cabeza, pero Edgar Badia despejo con el pie.

Cinco minutos después, la Cultural Leonesa se avanzó en el marcador. Sellu Diallo envió un balón al hueca libre a Thiago Ojeda y este desde la derecha envió un pase de la muerte que remató Luis Chacón a porteria vacia.

El bloque bajo planteado por ‘Cuco’ Ziganda se le atragantó al FC Andorra. Los locales no encontraron huecos en ataque para crear peligro.

En el minuto 34, Hinojo rechazó con el cuerpo un remate de ‘Lauti’ De León desde la frontal del área.

En los minutos de descuento del primer tiempo, un centro de Manu Nieto por la derecha lo remató con la cabeza cruzado ‘Lauti’ De León en el área pequeña.

Así se llegó al descanso, con el 0-1 favorable a la Cultural Leonesa.

Carles Manso aposto por hacer un triple de cambio en la reanudación con la entrada de Marc Domènech por Álvaro Martin, Josep Cerdà por Manu Nieto y Olabarrieta por Min-su.

En el minuto 51, ‘Lauti’ de León remató al palo un centro de Carrique por la derecha.

Cinco minutos después, Josep Cerdà tuvo el empate con un remate cruzado que volvió a toparse en el palo.

Y en el minuto 57 llegó el gol del FC Andorra. Un centro de Olabarrieta por la derecha, lo rechaza con la cabeza Sellu Diallo y Josep Cerdà aprovecha el rechace para batir a Edgar Badia con un remate de volea cruzado.

‘Cuco’ Ziganda decidió hacer un triple cambio y en el minuto 67, Josep Cerdà en el área pequeña se revolvió y su remate lo rechazó a córner Edgar Badia de manera espectacular.

Y a partir de entonces, el partido entró en una fase sin ocasiones para repartirse los puntos y seguir igualados en la clasificación.

Ficha técnica:

1 – FC Andorra: ‘Yaako’; Carrique, Gael Alonso, Sergio Molina, Álex Calvo (Imanol, m. 75); Efe Akman, Dani Villahermosa (Théo Le Normand, m. 88), Álvaro Martín (Marc Domènech, m. 46); Min-su (Olabarrieta, m.46), Manu Nieto (Josep Cerdà, m.46) y ‘Lauti’ De León.

1 – Cultural Leonesa: Edgar Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Sellu Diallo (Sergi Maestre, m.63); Luis Chacón (‘Bicho’, m.63), Diego Collado (Manu Justo, m. 70, Rafa Tresaco (Iván Calero, m. 87); y Lucas Ribeiro (Juan Larios, m.63).

Goles: 0-1: M.13 Luis Chacón y 1-1: M. 57 Josep Cerdà

Árbitro: Saúl Ais Reig (comité valenciano). Amonestó a Álex Calvo (m.50), del FC Andorra; y a Barzic (m.46), Juan Larios (m. 66), Víctor Garcia (m. 74) y ‘Yayo’ González -suplente- (m. 80) de la Cultural Leonesa.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 21 de la Liga Hypermotion, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 1.121 espectadores. EFE

