Espana agencias

1-0 El Burgos se asoma a la zona noble tras derrotar al Eibar

Guardar

Burgos, 10 ene (EFE).- El Burgos vuelve a ganar en el plantío dos meses y medio después tras vencer al Eibar (1-0) con un solitario gol de Íñigo Córdoba, en un partido dominado de principio a fin por los burgaleses, que supieron imponer su ritmo y mantener su solidez defensiva ante el Eibar, lo que les sitúa cerca de los puestos de promoción.

Por el contrario, el conjunto armero cierra la primera vuelta de la temporada sin conocer la victoria lejos de Ipurúa y en puestos de peligro, cerca del descenso.

Apenas se había cumplido el primer minuto cuando el Burgos celebró el 1-0 tras una acción directa: balón largo, prolongación de Mollejo hacia Fer Niño, disparo del delantero, rechazo del guardameta del Éibar y gol de Íñigo Córdoba.

Sin embargo, la alegría duró poco, pues tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego previo de Mollejo.

Lejos de acusar el golpe, el Burgos mantuvo el dominio del balón y la iniciativa en el juego. Los de Ramis tocaron con criterio, sin prisa, gobernando el centro del campo y buscando con paciencia el pase que rompiera la ordenada defensa visitante.

El Éibar, por su parte, no encontraba la forma de reaccionar y apenas lograba generar peligro y no fue hasta el minuto 30 para ver la ocasión más clara.

 El guion apenas varió tras el descanso. El Burgos salió incluso algo más atrevido, decidido a dar un paso adelante y a traducir su superioridad en el marcador.

La jugada decisiva llegó en un balón largo de Aitor Córdoba, indecisión de la defensa armera en el choque y el bote favoreció a Íñigo Córdoba, que ganó en velocidad y definió con clase, cruzando el disparo para que Magunagoitia no pudiera llegar.

El tanto aportó tranquilidad al Burgos y dejó sin respuesta a un Éibar incapaz de reaccionar, los locales continuaron presionando, sin renunciar a sentenciar el partido, pero siempre con orden y sin conceder espacios en defensa.

Con el tiempo reglamentario a punto de cumplirse, y ante la nula amenaza visitante sobre la portería de Cantero, el técnico blanquinegro cerró el partido aunque Fermín en el descuento pudo poner el segundo con un disparo que fue bloqueado por la defensa y cuyo rechace recogió Mateo Mejía, aunque el delantero se precipitó y envió el balón por encima del larguero.

FICHA TÉCNICA:

1 Burgos CF: Cantero; Aitor Buñuel, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florián; Atienza, Morante (Marcelo Expósito min 79); Mollejo (David González min 59), Curro Sánchez (Mateo Mejía min 79), Íñigo Córdoba (David González min 89); y Fer Niño (Fermin min 89).

0 Éibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez (Magunazelaia min 82), Nolaskoin, Arambarri, Arrillaga (Jair Amador min 90+2); Sergio Álvarez (Alkain min 82), Aleix Garrido (Javi Martón min 70); Mada (Javi Martínez min 70), Guruzeta, Corpas; y Jon Bautista.

Goles: 1-0 M.61: Íñigo Córdoba.

Árbitro: Fuentes Molina (Colegio Valenciano). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la Jornada 21 de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el Estadio El Plantío ante 8.574 espectadores, entre ellos unos 200 seguidores del Éibar. EFE

vfr/orv/jl

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La familia de Rocío San Miguel agradece a Zapatero sus "gestiones" para su excarcelación

Infobae

70-76. El Valencia se queda sin energía ante el Unicaja de un Audige brillante de luto

Infobae

1-1. Josep Cerdà evita la derrota de un FC Andorra que mereció más contra la Cultural

Infobae

95-84. El Casademont saca pecho ante las adversidades para vencer al Gran Canaria

Infobae

1-4. El Stuttgart caza al Leverkusen

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los hermanos Escribano vendieron en

Los hermanos Escribano vendieron en 2017 a la Armada de Maduro un sistema de tiro para sus blindados en plena represión a la oposición venezolana

Las dudas que tendrá que resolver el careo entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca, mano derecha de Carlos Mazón, en la causa de la DANA

La financiación autonómica se enfrenta a una suma de vetos que la hacen inviable: el Gobierno intentará salvar un acuerdo que nace políticamente muerto

La baliza V16 coloca a los conductores en el radar de las “grúas pirata”: la Guardia Civil alerta del uso indebido de la geolocalización de este dispositivo

La Policía y la Armada incautan uno de los mayores alijos de cocaína frente a Canarias: 7.000 kilos a 535 kilómetros del archipiélago

ECONOMÍA

El CO₂ del acuerdo entre

El CO₂ del acuerdo entre la UE y Mercosur se queda en Europa: los Veintisiete generan casi el 60% del aumento de emisiones asociado al pacto

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Llegar tarde cuesta caro: la Justicia rechaza una reclamación de una herencia superior a 157.000 euros por presentarse fuera de plazo

Una familia con dos hijos se muda a una casa de un dormitorio para ahorrar: “Por la noche, convertimos la sala de estar en su habitación”

DEPORTES

Xabi Alonso ensalza “el gol

Xabi Alonso ensalza “el gol espectacular” de Vinícius y dice sentirse orgulloso por el “gran compromiso” del Real Madrid

Raphinha, el héroe azulgrana de la Supercopa de España y la peor pesadilla del Real Madrid

El FC Barcelona revalida el título y se proclama supercampeón de España tras imponerse a un combativo Real Madrid

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Real Madrid por 3-2 en la Supercopa de España

Said Mechaal y sus críticas tras batir el récord en 10 kilómetros: “Todo es gracias a Estados Unidos, en España me han rechazado muchas veces”