1-0 El Burgos se asoma a la zona noble tras derrotar al Eibar

Burgos, 10 ene (EFE).- El Burgos vuelve a ganar en el plantío dos meses y medio después tras vencer al Eibar (1-0) con un solitario gol de Íñigo Córdoba, en un partido dominado de principio a fin por los burgaleses, que supieron imponer su ritmo y mantener su solidez defensiva ante el Eibar, lo que les sitúa cerca de los puestos de promoción.

Por el contrario, el conjunto armero cierra la primera vuelta de la temporada sin conocer la victoria lejos de Ipurúa y en puestos de peligro, cerca del descenso.

Apenas se había cumplido el primer minuto cuando el Burgos celebró el 1-0 tras una acción directa: balón largo, prolongación de Mollejo hacia Fer Niño, disparo del delantero, rechazo del guardameta del Éibar y gol de Íñigo Córdoba.

Sin embargo, la alegría duró poco, pues tras la revisión del VAR, el tanto fue anulado por fuera de juego previo de Mollejo.

Lejos de acusar el golpe, el Burgos mantuvo el dominio del balón y la iniciativa en el juego. Los de Ramis tocaron con criterio, sin prisa, gobernando el centro del campo y buscando con paciencia el pase que rompiera la ordenada defensa visitante.

El Éibar, por su parte, no encontraba la forma de reaccionar y apenas lograba generar peligro y no fue hasta el minuto 30 para ver la ocasión más clara.

El guion apenas varió tras el descanso. El Burgos salió incluso algo más atrevido, decidido a dar un paso adelante y a traducir su superioridad en el marcador.

La jugada decisiva llegó en un balón largo de Aitor Córdoba, indecisión de la defensa armera en el choque y el bote favoreció a Íñigo Córdoba, que ganó en velocidad y definió con clase, cruzando el disparo para que Magunagoitia no pudiera llegar.

El tanto aportó tranquilidad al Burgos y dejó sin respuesta a un Éibar incapaz de reaccionar, los locales continuaron presionando, sin renunciar a sentenciar el partido, pero siempre con orden y sin conceder espacios en defensa.

Con el tiempo reglamentario a punto de cumplirse, y ante la nula amenaza visitante sobre la portería de Cantero, el técnico blanquinegro cerró el partido aunque Fermín en el descuento pudo poner el segundo con un disparo que fue bloqueado por la defensa y cuyo rechace recogió Mateo Mejía, aunque el delantero se precipitó y envió el balón por encima del larguero.

FICHA TÉCNICA:

1 Burgos CF: Cantero; Aitor Buñuel, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florián; Atienza, Morante (Marcelo Expósito min 79); Mollejo (David González min 59), Curro Sánchez (Mateo Mejía min 79), Íñigo Córdoba (David González min 89); y Fer Niño (Fermin min 89).

0 Éibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez (Magunazelaia min 82), Nolaskoin, Arambarri, Arrillaga (Jair Amador min 90+2); Sergio Álvarez (Alkain min 82), Aleix Garrido (Javi Martón min 70); Mada (Javi Martínez min 70), Guruzeta, Corpas; y Jon Bautista.

Goles: 1-0 M.61: Íñigo Córdoba.

Árbitro: Fuentes Molina (Colegio Valenciano). Sin amonestados.

Incidencias: Partido de la Jornada 21 de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el Estadio El Plantío ante 8.574 espectadores, entre ellos unos 200 seguidores del Éibar. EFE

