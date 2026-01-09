Zegona refinancia el préstamo de 1.700 millones con el que compró Vodafone España

Londres, 9 ene (EFECOM).- La empresa de telecomunicaciones británica Zegona ha refinanciado un préstamo de 1.700 millones de euros adquirido para llevar a cabo la compra de Vodafone España en 2024, según informó este viernes en un comunicado.

"Zegona Communications plc está encantada de anunciar que su subsidiaria Zegona HoldCo Limited ha completado con éxito la revisión de precios de su préstamo en euros a plazo B con vencimiento en julio de 2029", escribió en la nota, remitida a la Bolsa de Londres.

Esta operación, según la compañía, permite reducir el tipo de interés global de Zegona aplicado a la financiación hasta el 4,35 %, con una reducción del margen de 50 puntos básicos, desde el 2,75 % al 2,25 %.

El préstamo, inicialmente por 1.700 millones de euros, se reducirá hasta 1.665 millones una vez se reciban los ingresos procedentes de FiberPass -la empresa mayorista conjunta de fibra óptica de Telefónica y Vodafone en España-.

Eamonn O'Hare, presidente y director ejecutivo de Zegona, comentó que la operación suponía una reducción "todavía mayor" del coste de la deuda de Zegona, con el préstamo con el precio más bajo en telecomunicaciones.

"Esta operación contribuye a la trayectoria descendente de nuestros costes por intereses, con una reducción del interés anual actualizado desde el inicio de nuestra inversión en Vodafone España (desde un tipo de interés combinado global del 7,5 % hasta el 5,8 % actual", añadió O´Hare.

Del mismo modo, aseveró que la refinanciación actual al 4,35 % "demuestra el apoyo del mercado crediticio" a Zegona. EFECOM