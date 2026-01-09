Vox propone citar en la 'comisión Koldo' del Senado a las hijas de Zapatero y al entorno "del entramado" de Plus Ultra

La reciente inclusión de Laura Zapatero y Alba Zapatero como “administradoras solidarias de WHATAFAV S.L.” en el registro de comparecientes propuestos para la comisión de investigación sobre el ‘caso Koldo’ en el Senado marca un nuevo giro en el desarrollo de las investigaciones parlamentarias. Según consignó Europa Press, Vox ha formalizado este viernes una solicitud para que estas personas, hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, puedan comparecer ante la comisión. Esta petición forma parte de una estrategia más amplia del partido para ampliar el rango de comparecientes vinculados tanto a figuras políticas de alto nivel como a responsables empresariales de la aerolínea Plus Ultra.

De acuerdo con Europa Press, Vox ha aprovechado la fase de ampliación del listado de comparecientes para insistir no solo en la presencia de Laura y Alba Zapatero, sino también para volver a solicitar la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este movimiento de Vox responde a su interés en esclarecer la eventual implicación de familiares de exdirigentes y miembros del entorno empresarial y político relacionado con el caso, que centra las investigaciones en torno al denominado “entramado” de Plus Ultra.

El listado registrado por Vox, según detalló Europa Press, incluye a varios funcionarios de alto rango y directivos relevantes para la investigación. Entre ellos figuran el empresario Fernando Sumelzo, la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, la secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández. Además, se solicitan las comparecencias de Julio Martínez Sola, presidente y propietario de Plus Ultra, y Roberto Roselli, consejero delegado de la empresa.

Europa Press reportó que la decisión final sobre la convocatoria de estos comparecientes recae sobre la mayoría absoluta que actualmente ostenta el Partido Popular en la comisión del Senado. En ocasiones anteriores, esta mayoría ha rechazado incluir algunas propuestas de Vox, aunque posteriormente ha terminado admitiendo a determinados solicitados, como ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero. Esto ilustra la dinámica de negociación y equilibrios de poder que caracteriza el proceso de convocatoria en la comisión.

La comparecencia de representantes de Plus Ultra forma parte del interés de Vox en investigar las relaciones entre la aerolínea y el supuesto entramado bajo escrutinio en el ‘caso Koldo’. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli están vinculados directamente a la gestión y toma de decisiones en Plus Ultra, empresa que se ha visto envuelta en polémicas y controversias relacionadas con ayudas y contratos públicos, asuntos que motivaron la creación de la comisión de investigación.

Vox remarca la importancia de investigar el papel de WHATAFAV S.L., empresa cuya administración está asociada a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, con la expectativa de aclarar posibles vínculos económicos o societarios que puedan tener relevancia en el contexto de la investigación parlamentaria. La solicitud de comparecencia de Laura y Alba Zapatero constituye un intento de dilucidar la responsabilidad y grado de conocimiento de los familiares de exmandatarios sobre posibles operaciones bajo cuestionamiento.

La participación en la comisión de altos funcionarios del Gobierno, como los secretarios de Estado de Defensa y Medio Ambiente y la secretaria de Estado para Iberoamérica, busca ampliar el foco de la investigación a diferentes áreas de la administración pública que puedan haber tenido relación con las actuaciones investigadas. El papel de la SEPI, representada por su expresidente Vicente Fernández, adquiere relevancia dada la relación de este organismo público con empresas estratégicas y su implicación en ayudas o rescates empresariales en los últimos años.

Europa Press publicó que el registro realizado por Vox establece una hoja de ruta que pone en el centro del debate parlamentario la amplitud y profundidad de las conexiones políticas y empresariales ligadas al ‘caso Koldo’. La insistencia en la comparecencia de Pedro Sánchez evidencia la intención del partido de vincular a los máximos responsables institucionales en la rendición de cuentas ante el Senado.

El proceso legislativo para la admisión o rechazo de los comparecientes propuestos implica que la comisión, con mayoría absoluta del Partido Popular, tiene la facultad de aceptar o descartar cada una de las solicitudes. La experiencia previa, reflejada en los casos en que propuestas inicialmente descartadas por Vox han sido finalmente admitidas, apunta a la posibilidad de que algunos de los nombres ahora puestos sobre la mesa terminen compareciendo ante la comisión.

El ‘caso Koldo’ sigue generando tensiones políticas y expectativas en diferentes sectores institucionales y sociales. La nueva ronda de solicitudes por parte de Vox, publicada por Europa Press, introduce la presencia de nuevos actores en la investigación y reaviva el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política en la gestión de recursos públicos y la relación entre la administración y el sector empresarial.

La información sobre el avance de la comisión permanece sujeta a las decisiones que adopte la mayoría parlamentaria y a las estrategias que cada grupo político plantee en el seno del Senado. La integración de familiares de exmandatarios y altos cargos gubernamentales en el listado de comparecientes refuerza la complejidad y sensibilidad del caso, según se advierte en los reportes de Europa Press.