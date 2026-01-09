Espana agencias

Von der Leyen se enfrentará a su cuarta moción de censura por el acuerdo UE-Mercosur

Bruselas, 9 ene (EFECOM).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo prevé registrar una nueva moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que obtuvo hoy un apoyo mayoritario provisional de los gobiernos comunitarios y será firmado la semana próxima.

Fuentes de la formación parlamentaria confirmaron a EFE la intención de presentar "cuanto antes se pueda" una nueva moción de censura contra la Comisión Europea, un plan que ya había avanzado en redes sociales el presidente del partido francés ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella.

La moción de censura podría debatirse y votarse como pronto la semana del 19 de enero, cuando se celebra en Estrasburgo (Francia) un pleno del Parlamento Europeo, si bien para ello los Patriotas tendrían que presentarla la semana próxima. La cúpula del grupo se reúne el próximo martes y la agenda de la sesión se fijará en un encuentro el miércoles por la tarde.

Registrar una moción de censura requiere el apoyo de 72 eurodiputados, por lo que los 85 que conforman los Patriotas por Europa podrían presentarla de manera autónoma sin necesitar a nadie de otros grupos.

Para sacarla adelante es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su éxito es improbable aunque sí reflejará, previsiblemente, la profunda división que existe en la Eurocámara a cuenta del pacto con el Mercosur.

Esta será la cuarta moción de censura en contra de la Comisión Von der Leyen desde el pasado mes de julio, si bien ninguna de las tres anteriores (dos de los grupos de extrema derecha y una de la izquierda) han tenido éxito. EFECOM

