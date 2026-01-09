Víctor Muñoz: “Yo creo que el equipo sigue en una línea ascendente”

Pamplona, 9 ene (EFE).- El jugador de Osasuna Víctor Muñoz ha afirmado este viernes que el equipo sigue “en línea ascendente” y se ha mostrado convencido de que los resultados llegarán “antes o después” a partir de la visita al Girona, donde el conjunto navarro busca su primera victoria a domicilio de la temporada.

El extremo ha destacado, en una entrevista concedida a Kosner, patrocinador oficial del club, la importancia de las victorias logradas en diciembre ante Levante y Alavés: “A medida que vas puntuando, el equipo va cogiendo confianza, ves que el trabajo da sus frutos y creo que ha sido un buen mes”.

Muñoz ha asegurado que la mejor versión de Osasuna aún está por llegar en lo que resta de temporada. “Intentamos hacerlo como el primer día, dar nuestra mejor versión. Los resultados vienen antes o después, pero el equipo sigue en una línea ascendente”, ha subrayado.

Tras cerrar el año con una buena racha, que incluyó dos victorias ante la SD Huesca en la Copa del Rey y el Deportivo Alavés, el jugador catalán valoró el empate frente al Athletic. “Fue un partido con mucha tensión, ambos equipos fuimos al cien por cien. Hicimos una muy buena primera parte y, aunque en la segunda bajamos un poco, sacamos un punto importante”, ha explicado.

En ese contexto, Muñoz ha resaltado la oportunidad de consolidar la buena dinámica con un resultado positivo fuera de casa: “Seguiremos trabajando esos detalles que a veces nos cuestan para cerrar los partidos e iremos a Girona con todo para intentar llevarnos los tres puntos”.

Pese a jugar como visitante en el estadio de Montilivi, el futbolista ha apuntado las claves para competir ante un rival ofensivo como el Girona. “Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, en nuestro fútbol y en hacer lo que sabemos. A partir de ahí estaremos más cerca de la victoria”, ha indicado.

Por último, se ha referido al sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, que ha emparejado a Osasuna con un rival exigente, la Real Sociedad: “Es un campo complicado y daremos el máximo. Sabemos la historia de este club en la Copa e intentaremos ganar para jugar los cuartos en El Sadar”. EFE