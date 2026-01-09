Viajes y vuelos impulsan la venta en línea entre abril y junio hasta un 22,6 % más

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La facturación del comercio electrónico en España aumentó en el segundo trimestre de 2025 un 22,6 % en comparación con el mismo periodo de 2024, hasta 28.346 millones de euros, con un destacado impulso de los viajes y el transporte por avión.

Según el informe que este viernes publica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los sectores de actividad con mayores ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 10 % de la facturación total, seguido por el sector aéreo, con el 7,4 %.

Todas ellas por delante del sector textil y de las prendas de vestir, con el 6,2 % del total.

Por número de transacciones en el periodo analizado (abril a junio) se registraron más de 493 millones, un 16,8 % más en tasa interanual.

Los juegos de azar y apuestas lideraron el ránking por compraventas (9,3 %).

En cuanto a la segmentación geográfica, la CNMC explica que el 45,8 % de los ingresos en el segundo trimestre de 2025 tuvieron como destino España. El 54,2 % restante fueron compras con origen en España hechas en el exterior.

El saldo neto exterior (la diferencia entre lo que se compra desde el extranjero a España y lo que se compra desde España al extranjero) arrojó un déficit de 11.345 millones.

Por número de transacciones, el 36,2 % de las compraventas tuvieron como destino España y el 63,9 %, el extranjero.

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior fueron los servicios auxiliares a la intermediación financiera (9,4 %) y las prendas de vestir (9,3 %).

Sobre las compras desde el exterior con España, las áreas de actividad relacionadas con el sector turístico (que agrupa las agencias de viajes, transporte aéreo, transporte terrestre, alquiler de automóviles y los hoteles) acapararon el 65,6 % del total. EFECOM