Urtasun tacha a Feijóo de "mentiroso compulsivo" por su declaración judicial sobre la dana

Barcelona, 9 ene (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un mentiroso compulsivo", ya que "ha reconocido que mintió al decir que estuvo en contacto de forma permanente" con el expresidente valenciano Carlos Mazón, en su declaración telemática ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

En una comparecencia ante los medios desde Barcelona, Urtasun ha dicho que "es gravísimo que Feijóo haya mentido ante la tragedia de la dana".

"Ese reconocimiento de la mentira por parte de Feijóo lo inhabilita completamente para ser presidente del Gobierno", ha asegurado el ministro.

Feijóo ha admitido ante la jueza de Catarroja (Valencia) que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe, ya que quería decir martes y miércoles, pues no recibió ninguna información del entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, aquella jornada. EFE

