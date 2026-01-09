Urtasun reclama un suelo fiscal para evitar el 'dumping' en las autonomías del PP

Barcelona, 9 ene (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha reclamado este viernes a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instaure un suelo fiscal en el nuevo modelo de financiación para evitar el 'dumping' entre autonomías, en referencia a las gobernadas por el PP.

"No podemos volcar 21.000 millones de euros más, como vamos a hacer, al sistema de financiación autonómica y que esos recursos los utilicen en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, para eliminar los impuestos a los más ricos", ha expresado en declaraciones a la prensa en la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Este viernes, Montero ha presentado en rueda de prensa las líneas maestras del nuevo modelo de financiación autonómica que quiere aprobar el Gobierno, tras el acuerdo alcanzado con ERC y que representaría, según los republicanos, 4.700 millones adicionales para Cataluña.

Tras conocerse el contenido de este acuerdo, Urtasun ha advertido a los gobiernos autonómicos presididos por el PP de que el Gobierno "no permitirá" que se utilicen los fondos adicionales del nuevo sistema de financiación para "eliminar impuestos a los más ricos" ni para hacer "'dumping' fiscal".

Por ello, estos 21.000 millones de euros más que representará el modelo para todas las autonomías deben ir asociados a un suelo fiscal que condicione los impuestos que gravan la riqueza, algo que es "imprescindible" para el también portavoz de Sumar.

Aun así, Urtasun ha sostenido que, con esta reforma del modelo de financiación, "gana todo el mundo".

El ministro ha remarcado que este modelo es "muy positivo" y supone "un gran avance", también para Cataluña, ya que los 4.700 millones adicionales permitirán corregir "de alguna manera, la infrafinanciación crónica" de la Generalitat.

"Con esta propuesta ganan los ciudadanos y los servicios públicos", ha sostenido Urtasun, que ha agregado que con este nuevo modelo habrá una mayor autonomía fiscal para que las comunidades puedan ejercer mejor sus competencias. EFE

(vídeo)