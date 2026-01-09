Un pequeño pueblo de Palencia despedirá el sábado a los Reyes Magos en cabalgata solidaria

Palencia, 9 ene (EFE).- La localidad palentina de Becerril de Campos tiene previsto celebrar el próximo sábado una cabalgata para despedir a los Reyes Magos, que además de ser la única en el mundo después del 5 de enero, es solidaria e inclusiva.

La iniciativa surgió en 2024 y ha ido consolidándose y consiguiendo más repercusión dentro y fuera de España, han afirmado desde la organización, que corre a cargo de La Ruta de las Ilusiones y el Ayuntamiento de Becerril de Campos, con la colaboración de la Diputación de Palencia y Palencia Turismo.

La cabalgata, según los organizadores, atrae a más de 6.000 visitantes a un pueblo de apenas 700 habitantes, y su difusión se ha vuelto viral en las redes sociales con más de 200.000 visualizaciones en menos de 24 horas.

La cita será el próximo sábado, día 10, a las seis y media de la tarde en la localidad de Tierra de Campos desde donde sus majestades emprenderán su viaje de regreso.

La particularidad de este año es que un reconocido deportista, un influyente creador de contenido y un aclamado cocinero se unirán a la comitiva real, añadiendo un toque de 'glamour' y cercanía a la mágica jornada.

Además de la singularidad de celebrarse después del 5 de enero, la cabalgata de Becerril de Campos destaca por su marcado carácter solidario e inclusivo.

Por una parte, el evento servirá para visibilizar y recaudar fondos para dos asociaciones que trabajan en beneficio de los niños con enfermedades raras, La Sonrisa de Leire y Maldita Valina, y, por otro, contará con medidas especiales para garantizar que todos los niños, incluidos aquellos con trastorno del espectro autista (TEA), puedan disfrutar plenamente de la experiencia.

Para ello, la música se mantendrá a un volumen reducido y los fuegos artificiales se lanzarán desde una distancia considerable, permitiendo apreciar el espectáculo visual sin el impacto del ruido.

Según la organización, la repercusión de este evento en sus ediciones anteriores ha trascendido fronteras, con apariciones en medios de comunicación de Argentina, México, Chile, Reino Unido y Francia en años anteriores, lo que "consolida su interés global". EFE

aaf/grg/ros