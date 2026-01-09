Espana agencias

Un juez pregunta al fiscal si investiga a Zapatero por sus vínculos con Maduro

Madrid, 9 ene (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha pedido a la Fiscalía que informe sobre una querella de Hazte Oír contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en delitos de narcotráfico, blanqueo y pertenencia a organización criminal derivados de sus vínculos con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional procede a incoar diligencias y dar traslado al fiscal al observar en la querella contra Zapatero "características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ante esa circunstancia, acuerda pedir a la Fiscalía que emita un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional para instruir las correspondientes diligencias que procedan.EFE

