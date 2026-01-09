Espana agencias

Un Casademont mermado recibe al Gran Canaria, que se juega llegar a la Copa

Zaragoza, 9 ene (EFE).- El Casademont Zaragoza afrontará este sábado (18.00 horas) su próximo duelo de la Liga Endesa con varios miembros de su plantilla tocados y ante un rival, el Dreamland Gran Canaria, que deberá ganar en el pabellón Príncipe Felipe para mantener sus aspiraciones de entrar en la Copa del Rey.

Como ha especificado en una rueda de prensa este viernes el técnico del conjunto aragonés, Jesús Ramírez, el Casademont llega a la decimoquinta jornada sin Dubljevic, por la fractura de un dedo.

Además, el entrenador ha dejado en el aire la participación de DJ Stephens, Kabaka y Koumadje, que no han podido entrenar todavía por sus diferentes dolencias.

"Lo afronto con los soldados que tengo", ha señalado Ramírez, preguntado por el calendario que le espera, con cuatro partidos, tres de ellos fuera de casa, en nueve días.

Sobre el primer reto que le espera, el Dreamland Gran Canaria, ha destacado que el encuentro "es una final" para las aspiraciones de sus rivales para meterse en la copa.

En un duelo que mide al noveno contra el decimotercero, Ramírez quiere que su equipo afronte el partido con la mentalidad que mostró ante conjuntos como el Lleida o el Granada, encuentros en los que tenían "una presión un poco diferente".

Acerca de su próximo adversario, ha destacado que se trata de un equipo "muy bien trabajado, tanto ofensiva como defensivamente", con jugadores que acumulan "mucha experiencia" y calidad.

El entrenador rojillo ha augurado que su rival querrá jugar "más a medio campo que a campo abierto", el concepto contrario que buscará el Casademont.

Por ello, ha afirmado que, si el partido se va al medio campo, donde el Gran Canaria "es muy bueno", buscarán "romper su ritmo y acelerar el partido".

En este contexto, Ramírez ha augurado que el aspecto físico será "un punto importante" para un partido que mostrará dos ritmos "un poco diferentes".

El club zaragozano recibe al conjunto grancanario tras vencer el domingo a domicilio al Hiopos Lleida, mientras que el Dreamland también ganó en la última jornada al UCAM Murcia.

El técnico rojillo, ante la posibilidad de sumar dos triunfos seguidos en liga, algo que no ha logrado su equipo en esta campaña, ha asegurado que daría "un empujón importante" a su escuadra. EFE

