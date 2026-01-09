Espana agencias

Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

Guardar

Washington, 9 ene (EFECOM).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este viernes en la reunión mantenida en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales y les urgió a invertir en Venezuela.

Trump aseguró que el plan es que las empresas petroleras estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

La apuesta de Trump por la seguridad para las empresas que decidan invertir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia se produce como respuesta a los temores en el sector por la situación de inestabilidad política que atraviesa el país.

En concreto, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, apuntó durante su intervención en el encuentro en la Casa Blanca que son necesarios "cambios significativos" en la situación de Venezuela para que su compañía pueda invertir en el país caribeño.

“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, resulta un país poco atractivo para la inversión, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal”, aseguró Woods.

Frente a las dudas de ExxonMobil, otras compañías, como Repsol defendieron otra postura. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, le dijo este viernes a Trump que la empresa española dijo que ya están en Venezuela (responsables de la mitad de la generación eléctrica del país), pero están preparados para "invertir con fuerza" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", dijo Imaz.

"Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor", insistió a Trump durante el encuentro, en el que subrayó el compromiso de la petrolera española a la hora de invertir en EE.UU, así como de empresas como Chevron, la única estadounidense que opera en Venezuela.

Trump, por su parte, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

Además de las cuestiones relacionadas con la industria petrolera, la situación política de Venezuela, que afronta una transición política marcada por la captura de Maduro y la presidencia interina de la que fuera su número dos Delcy Rodríguez, también tuvo protagonismo en el encuentro en la Casa Blanca.

Trump aseguró que Rodríguez parece, de momento, "ser un aliado" de su país y que probablemente "seguirá siéndolo".

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió en que Washington establece tres fases para la transición en Venezuela tras la deposición de Maduro, la primera de ellas, centrada en la estabilización del país caribeño bajo el Gobierno interino de Rodríguez.

"La segunda será una fase de recuperación, y luego vendrá la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente, no a nuestros adversarios ni a elementos de ese país y de todo el mundo que están en contra de nuestros intereses", explicó el secretario de Estado de Estados Unidos.

Sobre la relación con María Corina Machado, Trump aseguró que hablará con ella sobre el posible rol que desempeñe en Venezuela a partir de ahora y la recibirá en la Casa Blanca "el martes o el miércoles".

El presidente de Estados Unidos insistió en que se siente "muy honrado" de la visita a Washington la próxima semana de la opositora venezolana y en relación al Premio Nobel respondió a preguntas de los periodistas: "No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Nobel que yo".

Respecto a Groenlandia, otro de los asuntos de la semana, Trump aseguró este viernes que no va a permitir "que Rusia o China la ocupen" por lo que ha decidido "hacer algo" con isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".

Trump insistió en varias ocasiones a preguntas de los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no," porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China.

El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes". EFECOM

(foto)(video)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ester Muñoz recrimina a Vox sus ataques al PP: "Los que pensábamos que iban a ayudarnos, nos lanzan piedras"

Ester Muñoz recrimina a Vox

Bernabé recalca que con la nueva financiación "la Generalitat podría pagar a Valencia la deuda de 160 millones"

Bernabé recalca que con la

Hoy será noticia. Martes, 10 de enero

Infobae

Bordalás: "Yo no merezco esto, no se lo deseo a nadie"

Infobae

Bravo (PP) ve un interés electoral en la propuesta de financiación autonómica del Gobierno: "No les convence ni a ellos"

El dirigente popular critica que el Ejecutivo plantee una reforma fiscal justo antes del relevo de Montero, acusando al Gobierno de buscar rédito en Cataluña para favorecer intereses partidistas ante los próximos comicios en Andalucía

Bravo (PP) ve un interés
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios

¿Prohibir que los fondos inmobiliarios compren casas? Por qué la idea avanza ahora en Estados Unidos y se frena en España

Improcedente el despido de una vendedora de Zara que guardó una prenda de ropa en su taquilla por no haber sido notificado a la representación legal de los trabajadores

Santiago Abascal afirma que Vox entrará en el Gobierno de Extremadura “con una vicepresidencia que tenga sus consejerías”

Condenan a dos policías locales de Vitoria por detener con “excesiva y desproporcionada” violencia a un menor de 16 años al que le rompieron la nariz

La Guardia Civil detiene a seis menores miembros de un grupo criminal formado por los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two en el norte de Madrid

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los números

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 11 enero

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Víctor Arpa, abogado laboralista: “Si has tenido un accidente laboral con incapacidad permanente te pueden corresponder hasta 3 indemnizaciones distintas”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España