Trump ofrece garantías a largo plazo a las petroleras para invertir en Venezuela

Washington, 9 ene (EFECOM).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este viernes en la reunión mantenida en la Casa Blanca con los ejecutivos de las principales empresas petroleras del mundo "protección y seguridad del gobierno" a largo plazo para compañías petroleras nacionales e internacionales y les urgió a invertir en Venezuela.

Trump aseguró que el plan es que las empresas petroleras estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar las infraestructuras en el país caribeño y, con el tiempo, aumentar la producción de petróleo.

La apuesta de Trump por la seguridad para las empresas que decidan invertir en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y el cambio en la presidencia se produce como respuesta a los temores en el sector por la situación de inestabilidad política que atraviesa el país.

En concreto, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, apuntó durante su intervención en el encuentro en la Casa Blanca que son necesarios "cambios significativos" en la situación de Venezuela para que su compañía pueda invertir en el país caribeño.

“Si analizamos las estructuras y marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, resulta un país poco atractivo para la inversión, por lo que se deben realizar cambios significativos en esos marcos comerciales y en el sistema legal”, aseguró Woods.

Frente a las dudas de ExxonMobil, otras compañías, como Repsol defendieron otra postura. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, le dijo este viernes a Trump que la empresa española dijo que ya están en Venezuela (responsables de la mitad de la generación eléctrica del país), pero están preparados para "invertir con fuerza" y para multiplicar por tres su producción de crudo en el país caribeño, hasta aproximadamente los 135.000 barriles diarios.

"Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, en total, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años, invirtiendo con fuerza en el país", dijo Imaz.

"Gracias por abrir la puerta a una Venezuela mejor", insistió a Trump durante el encuentro, en el que subrayó el compromiso de la petrolera española a la hora de invertir en EE.UU, así como de empresas como Chevron, la única estadounidense que opera en Venezuela.

Trump, por su parte, invitó también a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington "que necesiten" y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

Además de las cuestiones relacionadas con la industria petrolera, la situación política de Venezuela, que afronta una transición política marcada por la captura de Maduro y la presidencia interina de la que fuera su número dos Delcy Rodríguez, también tuvo protagonismo en el encuentro en la Casa Blanca.

Trump aseguró que Rodríguez parece, de momento, "ser un aliado" de su país y que probablemente "seguirá siéndolo".

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, insistió en que Washington establece tres fases para la transición en Venezuela tras la deposición de Maduro, la primera de ellas, centrada en la estabilización del país caribeño bajo el Gobierno interino de Rodríguez.

"La segunda será una fase de recuperación, y luego vendrá la fase final, que consiste en tener una economía normal de nuevo, donde el dinero beneficie a la gente, no a nuestros adversarios ni a elementos de ese país y de todo el mundo que están en contra de nuestros intereses", explicó el secretario de Estado de Estados Unidos.

Sobre la relación con María Corina Machado, Trump aseguró que hablará con ella sobre el posible rol que desempeñe en Venezuela a partir de ahora y la recibirá en la Casa Blanca "el martes o el miércoles".

El presidente de Estados Unidos insistió en que se siente "muy honrado" de la visita a Washington la próxima semana de la opositora venezolana y en relación al Premio Nobel respondió a preguntas de los periodistas: "No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Nobel que yo".

Respecto a Groenlandia, otro de los asuntos de la semana, Trump aseguró este viernes que no va a permitir "que Rusia o China la ocupen" por lo que ha decidido "hacer algo" con isla del Ártico, "ya sea por las buenas o por las malas".

Trump insistió en varias ocasiones a preguntas de los medios de comunicación en la Casa Blanca que Estados Unidos hará algo en Groenlandia, "les guste o no," porque si no el territorio danés será conquistado por Rusia y China.

El presidente estadounidense planteó que EE.UU. necesita controlar la isla por razones de seguridad porque "ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes".

