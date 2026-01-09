Espana agencias

Tolrà rescata a Industrias y Santa Cruz y Starna impulsan el éxito de O Parrulo en Navarra

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El Industrias Santa Coloma se tomó un respiro en la parte baja de la Primera División de fútbol sala al remontar en casa ante el Viña Albali Valdepeñas por 3-2, con un gol decisivo de Marc Tolrà en los últimos minutos, mientras que O Parrulo Ferrol logró un valioso triunfo en la pista del Osasuna Magna Navarra (1-2), impulsado por el doblete del internacional sub-21 Gonzalo Santacruz y las paradas decisivas de su portero Mati Starna.

En Santa Coloma, el conjunto de Xavi Closas llevó la iniciativa desde el inicio, pero se encontró con la eficacia visitante, que se adelantó por medio de Boyis.

Leandrinho devolvió la igualdad antes del descanso y, tras la reanudación, Carrasco, que en la pasada jornada marcó 4 goles, volvió a poner por delante al Viña Albali aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión por doble amarilla de Bernat.

El Industrias no se rindió y así Kokoro empató el duelo y, ya en el tramo final y con el rival arriesgando con portero-jugador, el veterano Marc Tolrà firmó el tanto del triunfo que desató la alegría local y dio tres puntos de oro a los colomenses.

Por su parte, O Parrulo Ferrol cortó su racha negativa de cuatro jornadas sin ganare con una victoria de prestigio en Navarra ante Osasuna Magna por 1-2.

El equipo gallego se adelantó con dos goles de Gonzalo Santa Cruz, muy atento en ambas acciones, y supo resistir el empuje del Osasuna Magna, que recortó distancias desde el punto de diez metros por medio de Jonathan Linares.

La figura del encuentro fue el guardameta Mati Starna, decisivo con varias intervenciones de mérito, incluido un doble penalti, para sostener a los ferrolanos hasta el final y acercarlos de nuevo a la zona de lucha por las eliminatorias por el título, mientras que Osasuna se mete de lleno en la zona baja con 16 puntos. EFE

