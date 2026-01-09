Tevenet no percibe inquietud en el Real Valladolid sino ilusión por mirar hacia arriba

Valladolid, 9 ene (EFE).- Pese a estar solo a tres puntos del primer equipo que marca el descenso a Primera RFEF, el entrenador del Real Valladolid, Luis García Tevenet, no ve inquietud en la plantilla sino "ilusión por mirar hacia arriba" pensando, siempre, en el siguiente partido, en este caso el próximo domingo ante el Leganés.

Ya ha podido contar con más sesiones de trabajo desde su reciente llegada al banquillo blanquivioleta, lo que ha permitido "profundizar en varios aspectos, ofensivos y defensivos, ponerlos en práctica en el día a día", y que espera ver reflejado en la competición.

"Los jugadores se van identificando con el nuevo sistema y les veo contentos y con muchas ganas de crecer. Trabajan para ganar y mirar al frente porque el único que ha ganado dinero yendo para atrás ha sido Michael Jackson y, por ello, hay que esconder los problemas y trabajar en nuestro potencial", ha comentado en rueda de prensa.

Para esta cita en tierras madrileñas, Tevenet tendrá importantes bajas -Latasa, Tomeo, Marcos André, Guille Bueno, Amath y Meseguer- pero recuperará a Ponceau y a Juric, y cuenta con un nuevo jugador, Ramón Martínez, que podría tener ya minutos con el equipo, este domingo.

Todo apunta a que el noruego Vegard Erlien debutará como titular "pero también puede jugar Arnu, y se han probado otras cosas", por lo que esperará al último entrenamiento para ver "qué es lo más conveniente" para poder volver con los tres puntos de Butarque.

En cuanto a la línea defensiva, con la sanción de Tomeo y la baja de Guille Bueno, podrá optar por Jaouab para acompañar a David Torres, o por el propio Ramón Martínez y por Garri -si llega en perfectas condiciones tras recuperarse de su lesión- o Hugo San, para el lateral izquierdo.

Preguntado por Mario Maroto, jugador del filial que tuvo un destacado papel en el anterior choque ante el Rácing Club, el preparador ha advertido de que "al igual que otros -como Jorge Delgado-, mientras sea jugador del Real Valladolid, podrá tener opciones si trabaja y sigue demostrando su buen nivel".

"Maroto viene de actuar muy poco y hay que ir midiendo su ritmo con el paso de los partidos. Es un chico que se entrega, que es muy del Real Valladolid y tiene muchas opciones de jugar el domingo", ha matizado, mientras no cambie la situación y siga siendo jugador blanquivioleta.

En cuanto al Leganés, ha comentado que "cambió hace poco de entrenador, lo cual le ha dado otra dinámica, y ya se van viendo automatismos de lo que quiere", a lo que se añade que juegan en su campo, "donde no están siendo muy fuertes, pero querrán revertir esa situación".

"Deberemos ir con las orejas tiesas para no pagar los platos rotos. Tenemos claro lo que queremos hacer y cómo hacer daño. Ojalá se pueda ir viendo lo que se ha estado trabajando estos días", ha concluido. EFE

