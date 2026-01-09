Espana agencias

Temas del día de EFE Economía del sábado 10 de enero de 2026

Guardar

MERCADOS PETRÓLEO

Madrid - El petróleo, tanto el barril Brent de referencia en Europa, como el Texas, ha reflejado a lo largo de esta semana las distintas expectativas de los inversores tras el ataque de Venezuela por parte de Estados Unidos, que reunió este viernes en la Casa Blanca a las grandes petroleras.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód 22012856 y otros)

.

UE MERCOSUR

Bruselas - La Unión Europea tiene previsto firmar en los próximos días su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso más para la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos, y que permitirá a ambas partes diversificar sus alianzas en un escenario internacional marcado por la deriva proteccionista de Estados Unidos.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód 23232804, 23113828 y otros)

.

Sao Paulo - Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay celebran que el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) pueda firmarse el próximo 17 de enero en la capital paraguaya, Asunción, un pacto que ha tenido que superar numerosos obstáculos durante un cuarto de siglo y cuya entrada en vigor se espera que proporcione a Mercosur un mayor crecimiento económico, exportaciones, empleo e inversiones.

(Texto)

.

Madrid - Que España es una potencia exportadora es una afirmación sustentada en datos e historias de éxito empresarial; el acuerdo comercial entre la UE y el bloque de Mercosur, que se firmará el 17 de enero en Asunción (Paraguay), aportará a este sector poliédrico y complejo, oportunidades y alguna amenaza.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com Cód 22172211 y otros)

.

SUMAR VIVIENDA (Entrevista)

Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, aboga, en una entrevista con EFE, por reclamar al PSOE esa cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al actual titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda".

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

SAL MARINA 

Madrid - Aunque no se trate de 'Filomena', las borrascas 'Francis' y 'Goretti' de nuevo han precisado de sal marina para el deshielo de carreteras, calles y espacios públicos durante estos días, una práctica que absorbe cada año hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas, un sector que factura unos 60 millones de euros al año.

(Texto) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com cód 13042635, 22531119 y otros)

.

MÉXICO AGRICULTURA

Ciudad de México - Pequeños productores de café de la zona alta de Tapachula, frontera con Guatemala, han sustituido la histórica mano de obra guatemalteco por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, que han sido contratados para el corte de café y poder salvar la cosecha.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

.

.

AGENDA INFORMATIVA:

Bishoftu.- ETIOPÍA AEROPUERTO.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, preside el lanzamiento oficial del proceso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu, situado a cerca de 50 kilómetros de Adís Abeba, que será el más grande de África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFECOM

emm

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detenido un hombre por matar a su mujer, de 58 años, en Olvera (Cádiz)

Infobae

Svitolina se acerca al top diez de la WTA tras derrotar a Wang en la final de Auckland

Infobae

Rodrygo, 25 cumpleaños en su mejor versión... siendo duda para la final

Infobae

Los agricultores franceses mantienen bloqueos en autopistas y en el puerto de Le Havre

Infobae

Castellà (Junts) sobre el modelo de financiación: "Es peor que un mal acuerdo"

Castellà (Junts) sobre el modelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España