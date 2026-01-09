Temas del día de EFE Economía del sábado 10 de enero de 2026

MERCADOS PETRÓLEO

Madrid - El petróleo, tanto el barril Brent de referencia en Europa, como el Texas, ha reflejado a lo largo de esta semana las distintas expectativas de los inversores tras el ataque de Venezuela por parte de Estados Unidos, que reunió este viernes en la Casa Blanca a las grandes petroleras.

Bruselas - La Unión Europea tiene previsto firmar en los próximos días su acuerdo comercial con el Mercosur, un paso más para la creación de la mayor zona de libre comercio del planeta tras más de un cuarto de siglo de negociaciones y bloqueos, y que permitirá a ambas partes diversificar sus alianzas en un escenario internacional marcado por la deriva proteccionista de Estados Unidos.

Sao Paulo - Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay celebran que el acuerdo de asociación con la Unión Europea (UE) pueda firmarse el próximo 17 de enero en la capital paraguaya, Asunción, un pacto que ha tenido que superar numerosos obstáculos durante un cuarto de siglo y cuya entrada en vigor se espera que proporcione a Mercosur un mayor crecimiento económico, exportaciones, empleo e inversiones.

Madrid - Que España es una potencia exportadora es una afirmación sustentada en datos e historias de éxito empresarial; el acuerdo comercial entre la UE y el bloque de Mercosur, que se firmará el 17 de enero en Asunción (Paraguay), aportará a este sector poliédrico y complejo, oportunidades y alguna amenaza.

Madrid - El portavoz de Vivienda de Sumar, Alberto Ibáñez, aboga, en una entrevista con EFE, por reclamar al PSOE esa cartera dentro del Gobierno de coalición y situar al frente al actual titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2020, Pablo Bustinduy, quien a su juicio sería un "magnífico ministro de Vivienda".

Madrid - Aunque no se trate de 'Filomena', las borrascas 'Francis' y 'Goretti' de nuevo han precisado de sal marina para el deshielo de carreteras, calles y espacios públicos durante estos días, una práctica que absorbe cada año hasta el 20 % de la cosecha de las salinas españolas, un sector que factura unos 60 millones de euros al año.

Ciudad de México - Pequeños productores de café de la zona alta de Tapachula, frontera con Guatemala, han sustituido la histórica mano de obra guatemalteco por migrantes haitianos, cubanos y venezolanos, que han sido contratados para el corte de café y poder salvar la cosecha.

Bishoftu.- ETIOPÍA AEROPUERTO.- El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, preside el lanzamiento oficial del proceso de construcción del Aeropuerto Internacional de Bishoftu, situado a cerca de 50 kilómetros de Adís Abeba, que será el más grande de África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

