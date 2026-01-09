Espana agencias

Taiwán duplicó ampliamente su superávit frente a EEUU en 2025 por la gran demanda de chips

Taipéi, 9 ene (EFECOM).- El superávit comercial de Taiwán frente a Estados Unidos ascendió a 150.116 millones de dólares estadounidenses (unos 128.829 millones de euros) en 2025, un 132 % más que el año anterior, debido a la gran demanda de chips y dispositivos para inteligencia artificial (IA) por parte de las tecnológicas estadounidenses.

Según cifras del Ministerio de Finanzas de Taiwán, difundidas este viernes, la isla exportó bienes al país norteamericano por valor de 198.272 millones de dólares (170.157 millones de euros) el año pasado, e importó otros tantos por valor de 48.156 millones de dólares (41.327 millones de euros).

Estos números están en línea con los publicados por el Gobierno de Estados Unidos, que registró un superávit comercial de Taipéi respecto a Washington de 111.874 millones de dólares (96.010 millones de euros) entre enero y octubre del año pasado, un 51,8 % más que en todo 2024.

Los analistas atribuyen este desequilibrio comercial a la fuerte dependencia que mantienen las grandes tecnológicas estadounidenses de las compañías taiwanesas.

TSMC, por ejemplo, fabrica los chips utilizados en los productos más punteros de Apple, Nvidia y AMD, mientras que Foxconn se ha consolidado como uno de los principales productores de servidores de inteligencia artificial para Nvidia.

En cuanto al comercio exterior con China -excluyendo Hong Kong-, Taiwán registró un superávit comercial frente al gigante asiático de 8.386 millones de dólares (alrededor de 7.196 millones de euros) en 2025, un 52,4 % menos que en el año precedente, tras exportar e importar bienes por valor de 100.086 y 91.700 millones de dólares, respectivamente.

El superávit comercial de Taiwán frente a Estados Unidos no sentará del todo bien en Washington, que el pasado 7 de agosto impuso un arancel del 20 % a las importaciones isleñas -excluyendo semiconductores-, una reducción de 12 puntos porcentuales respecto al gravamen propuesto a principios de abril.

Desde entonces, ambas partes han mantenido varias rondas de negociaciones, sin que por el momento hayan sellado un acuerdo comercial definitivo.

En una sesión parlamentaria, la jefa del equipo negociador de Taiwán, Yang Jen-ni, aseguró el pasado 1 de diciembre que Taipéi y Washington se encontraban en la etapa final de las conversaciones, y que "muy probablemente" habrá un alivio en los aranceles para la isla. EFECOM

