Svitolina-Jovic y Eala-Wang, semifinales en Auckland

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- Los duelos que medirán a la ucraniana Elina Svitolina contra la estadounidense Iva Jovic y a la filipina Alexandra Eala contra la china Xinyu Wang darán forma a las semifinales del torneo de categoría WTA 250 que se diputa sobre pista dura en la ciudad neozelandesa de Auckland después de que todas ellas superaran sus encuentros de cuartos.

En el caso de Svitolina, primera cabeza de serie y número 18 del mundo, sufrió más de lo previsto para deshacerse de la británica Sonay Kartal, 68 del ránking, por 6-4, 6-7 y 7-6 en un duelo con porcentajes en el saque y el resto muy parejos y en el que esta última fue capaz incluso de hacer dos puntos más en total.

En la primera manga, Svitolina comenzó quebrando el servicio de su rival, si bien cedió el suyo de manera consecutiva en el cuarto y sexto juegos dándole a Kartal una ventaja que no supo administrar, pues volvió a ceder poniendo la pelota en juego en el séptimo y el noveno. Ambas mejoraron con el saque en el segundo set, entregando solo uno cada una antes de llegar a un 'tie break' que la británica se adjudicó de manera contundente por 7-2.

Así, se llegó al parcial definitivo, que tuvo similitudes con el anterior, pues Kartal se puso pronto por delante, con un 'break' en el primer juego, y acabó viendo como Svitolina anulaba esa ventaja en el décimo. La muerte súbita pertinente se inició con una rotura y una contrarrotura para acabar decantándose en favor de la ucraniana por 7-5.

Jovic, su próxima oponente, venció en su caso a la también joven belga Sofia Costoulas por 6-2 y 7-6 en un partido en el que fue capaz de esquivar ocho de las once pelotas de 'break' que tuvo en contra, a pesar de lo cual en la segunda manga se vio inmersa en una sucesión de roturas y contrarroturas que se prolongó por seis juegos y acabó desembocando en una muerte súbita que finiquitó a su favor por 8-6 pese a empezar 1-4 abajo.

Por el otro lado del cuadro Eala salió victoriosa, se forma solvente, del choque ante la polaca Magda Linette, número 52 del mundo, solo un puesto por delante de ella. Más efectiva con su servicio y, sobre todo, con los primeros restos; en la primera manga consiguió sobreponerse a un quiebre en el juego inicial y en la segunda dar continuidad al parcial de 0-4 con el que arrancó.

En cuanto a Wang, se vio beneficiada por la retirada de la británica Francesca Jones, por molestias en la pierna, tras la disputa del séptimo juego del segundo set, cuando este iba 4-3 a favor de la china. Previamente esta había ganado el inicial por 6-4 con dos roturas y en el primer y el octavo juego, la segunda de ellas en blanco. EFE

