Sector del vacuno de carne pide que la Eurocámara vote en contra del pacto UE-Mercosur

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac) "interpelará al Parlamento Europeo para que reaccione y vote en contra" del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur si se valida finalmente este viernes.

Así lo ha asegurado a EFE la gerente de Asoprovac, Matilde Moro, quien ha mostrado la "gran preocupación" del sector de vacuno de carne por el "procedimiento antidemocrático" que ha desarrollado la Comisión Europea (CE) para conseguir que se ratifique el pacto, "al no querer contar con el dictamen previo de la Eurocámara".

Además de la preocupación en cuanto a las "formas" con las que se ha desarrollado el proceso, la gerente de Asoprovac también ha criticado el "fondo" del contenido del acuerdo.

"Denunciamos una vez más la imposibilidad de competir con una forma de producción que no está permitida en España ni en Europa", ya que los "costes de producción" en las granjas de los países del Mercosur son en torno a "un 30 % inferiores" que los de las europeas, según un estudio de Asoprovac de hace unos meses.

Moro ha señalado que "la lista de diferencias de estándares" de producción de vacuno de carne entre ambos bloques es "muy amplia".

Como ejemplos, ha mencionado todo lo relativo a la utilización de hormonas, antibióticos o promotores de crecimiento, y a la ausencia entre los países del Mercosur de normativas similares a las europeas de bienestar animal, trazabilidad o lucha contra el cambio climático.

Además -ha añadido- su previsible entrada en vigor se va a producir en un momento en el que "la cabaña ganadera europea está disminuyendo", por lo que la firma del acuerdo puede "poner en riesgo la soberanía alimentaria de la UE".EFECOM