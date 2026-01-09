Santander cierra la venta del 49 % de Santander Bank Polska a Erste por 7.000 milllones

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Santander ha cerrado la venta del 49 % de su filial polaca Santander Bank Polska al austríaco Erste Group, así como del 50 % de su negocio de gestión de activos en ese país, por aproximadamente 7.000 millones de euros, operación acordada por ambas entidades el pasado mes de mayo.

Según ha informado este viernes el banco que preside Ana Botín, la operación, que generará al Santander una plusvalía neta de 1.900 millones de euros, ha sido completada una vez obtenidas las correspondientes autorizaciones regulatorias.

Erste ha adquirido el 49 % del capital social de Santander Bank Polska y una participación del 50 % en el negocio de gestión de activos en Polonia que Santander Bank Polska no controlaba por un importe total en efectivo de aproximadamente 7.000 millones de euros en una operación íntegramente en efectivo y a un precio de 584 zlotys por acción.

Eso supone valorar a Santander Bank Polska en 2,2 veces su valor contable tangible por acción del primer trimestre de 2025 y representa una prima del 7,5 % respecto al precio de cierre de Santander Bank Polska del 2 de mayo de 2025, excluido el dividendo abonado en mayo de 2025.

La venta genera al Santander una plusvalía neta aproximada de 1.900 millones de euros para Santander, lo que incrementa su ratio de capital CET1 alrededor de 95 puntos básicos, equivalente aproximadamente a 6.000 millones de euros.

Los impactos financieros de la operación, tanto en resultados como en capital, los registrará el Santander en el primer trimestre de 2026, ha informado el banco.

El Banco Santander prevé destinar aproximadamente el 50 % de los fondos obtenidos con la venta a acelerar la ejecución de sus programas extraordinarios de recompra de acciones.

Con el cierre de la operación, Erste se convierte en el principal accionista de Santander Bank Polska, al que tiene previsto cambiar su actual nombre y marca por Erste Bank Polska en el segundo trimestre de 2026.

Tras la operación y después de la colocación acelerada de aproximadamente el 3,5 % del capital de Santander Bank Polska completada en diciembre, Santander mantiene ahora una participación del 9,7 % en la entidad.

En paralelo a la venta de su participación en Santander Bank Polska, Santander se ha convertido en el único proietario de Santander Consumer Bank en Polonia, al adquirir a Santander Bank Polska el 60 % que no poseía y mantendrá su presencia a largo plazo en Polonía por medio del negocio de financiación al consumo.

Además, Santander y Erste han establecido una alianza estratégica en banca corporativa y de inversión para aprovechar las capacidades complementarias de ambos grupos.

Santander facilitará a los clientes de Erste el acceso a sus plataformas de productos y a su red internacional en Reino Unido, Europa y América, mientras que Erste aportará su cobertura en Europa Central y del Este.

En el ámbito de pagos, la cooperación incluiría una posible colaboración con PagoNxt, el negocio global de plataformas de pagos de Santander, centrada inicialmente en infraestructuras de pagos nativas en la nube en Polonia. EFECOM