Robles ve "inconcebible" una intervención de Estados Unidos en Groenlandia

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado sobre una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia que resultaría "de todo punto inconcebible" que un miembro de la OTAN como es el país norteamericano ataque a otro de la Alianza Atlántica como Dinamarca, del que es territorio autónomo la isla.

Robles ha valorado así esta posibilidad, que ha recalcado sería "inaceptable desde todos los puntos de vista", en declaraciones a los medios tras una imposición de condecoraciones a la Agrupación de Transporte del Ejército por su labor en la dana de 2024.

Ante este escenario, la ministra ha sostenido que es el momento para que los países europeos estén "más firmes que nunca" en la protección y en la defensa del derecho internacional, un camino en el que España "va a estar siempre".

A su vez, Robles ha dicho que España no mandará tropas a Ucrania hasta que haya "un acuerdo de paz justa y duradera" y ha lamentado que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté haciendo "todo lo posible para que esa paz no llegue".

Tras la reunión convocada el pasado martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que Pedro Sánchez mostró el compromiso de España en cooperar con Ucrania, la titular de Defensa ha recalcado que el Ejército "va a estar, como está en este momento, con 4.000 hombres y mujeres" desplegados en otras misiones de paz.

Cuando haya un escenario de acuerdo, España colaborará "mediante la presencia" de efectivos en "misiones para garantizar la paz" y "en ningún caso" de ataque: "Ni siquiera en misiones de disuasión", ha recalcado.

Para que esto pueda llevarse a cabo, "hay que exigir que Putin, de una vez, haga un acuerdo de una paz justa y duradera con Ucrania", ha insistido la ministra.

Finalmente, Robles ha incidido en la necesidad de que el Partido Popular tenga "sentido de Estado", aunque "ya se ha visto que no lo ha tenido" con las inundaciones de la dana en Valencia, y que apoye parlamentariamente que España tenga "un liderazgo importante en la paz". EFE