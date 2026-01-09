Espana agencias

Robles ve "inconcebible" una intervención de Estados Unidos en Groenlandia

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado sobre una intervención militar de Estados Unidos en Groenlandia que resultaría "de todo punto inconcebible" que un miembro de la OTAN como es el país norteamericano ataque a otro de la Alianza Atlántica como Dinamarca, del que es territorio autónomo la isla.

Robles ha valorado así esta posibilidad, que ha recalcado sería "inaceptable desde todos los puntos de vista", en declaraciones a los medios tras una imposición de condecoraciones a la Agrupación de Transporte del Ejército por su labor en la dana de 2024.

Ante este escenario, la ministra ha sostenido que es el momento para que los países europeos estén "más firmes que nunca" en la protección y en la defensa del derecho internacional, un camino en el que España "va a estar siempre".

A su vez, Robles ha dicho que España no mandará tropas a Ucrania hasta que haya "un acuerdo de paz justa y duradera" y ha lamentado que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté haciendo "todo lo posible para que esa paz no llegue".

Tras la reunión convocada el pasado martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, en la que Pedro Sánchez mostró el compromiso de España en cooperar con Ucrania, la titular de Defensa ha recalcado que el Ejército "va a estar, como está en este momento, con 4.000 hombres y mujeres" desplegados en otras misiones de paz.

Cuando haya un escenario de acuerdo, España colaborará "mediante la presencia" de efectivos en "misiones para garantizar la paz" y "en ningún caso" de ataque: "Ni siquiera en misiones de disuasión", ha recalcado.

Para que esto pueda llevarse a cabo, "hay que exigir que Putin, de una vez, haga un acuerdo de una paz justa y duradera con Ucrania", ha insistido la ministra.

Finalmente, Robles ha incidido en la necesidad de que el Partido Popular tenga "sentido de Estado", aunque "ya se ha visto que no lo ha tenido" con las inundaciones de la dana en Valencia, y que apoye parlamentariamente que España tenga "un liderazgo importante en la paz". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La sanidad andaluza mantiene un seguimiento al entorno de la niña muerta por meningitis

Infobae

Acepta 4 años y nueve meses por intentar matar a su pareja en el hospital tras dar a luz

Infobae

Fallece un hombre tras caer al mar en San Sebastián

Infobae

Albares confía en que haya más "pasos positivos" en Venezuela tras la liberación de presos

Infobae

Gestha defiende que el salario mínimo quede exento de tributación de forma permanente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea da luz

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

La Guardia Civil detiene a 63 personas en la rave de Albacete: disturbios, organización del evento ilegal y delitos contra la salud pública

¿La gasolina caduca? Esto es lo que dicen los expertos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El Gobierno presenta su modelo de financiación autonómica con un aumento de 21.000 millones de euros: las comunidades recibirán más dinero de IRPF e IVA

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las prestaciones de ingreso mínimo vital alcanzan a 400.000 personas más en España en 2025, un 19% más

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”