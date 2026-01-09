Espana agencias

Robles exige a Feijóo que "pida disculpas" por decir que la UME no había estado en la dana

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha exigido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que "pida disculpas" al Ejército y a la Unidad Militar de Emergencias (UME) porque "faltó a la verdad por una razón política" al decir que el Gobierno y las fuerzas armadas "no habían estado" durante la dana en Valencia.

Robles ha hecho estas manifestaciones a los medios de comunicación tras imponer condecoraciones a la Agrupación de Transporte del Ejército por su labor en la dana.

Sobre que Feijóo haya admitido ante la jueza que investiga la gestión de la dana que se confundió al decir ante los medios que fue informado desde el lunes previo a la catástrofe, ya que quería decir martes y miércoles, la ministra ha dicho que el líder del PP "debería ir más allá".

En concreto, según Robles, Feijóo "tiene que disculparse con el Ejército", puesto que dijo que el Gobierno y las fuerzas armadas "no habían estado" cuando la UME "estuvo desde el primer momento", ha afirmado la ministra.

Asimismo, Robles ha destacado que Feijóo sabía esto, "como el mismo (Carlos) Mazón le puso de relieve", y, aún así, "faltó a la verdad con una finalidad política".

La ministra ha insistido también en que "en ningún caso" habló con el expresidente valenciano Carlos Mazón porque "pese a lo que él diga", no la llamó "nunca".

"El señor Mazón sabe que los militares de la UME estuvieron "poniendo en riesgo sus vidas" desde el inicio de la emergencia.

Finalmente, Robles ha exigido a Feijóo que, "si no quiere disculparse con el Gobierno", al menos lo haga "con la UME y con el Ejército de España". EFE

