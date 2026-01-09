Espana agencias

Robles condecora a miembros de la Agrupación de Transporte por la dana y vuelve a exigir a Feijóo que se disculpe

Durante una ceremonia en Madrid, la ministra Margarita Robles reconoció la labor de transportistas militares que asistieron tras la catástrofe en Valencia y volvió a reclamar a Alberto Núñez Feijóo una rectificación por sus declaraciones sobre el despliegue del ejército

Durante la jornada en que Alberto Núñez Feijóo declaró ante la jueza encargada de esclarecer la gestión de la catástrofe producida por la dana en Valencia, la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a expresar públicamente su exigencia de una rectificación por las declaraciones del líder del Partido Popular sobre el supuesto retraso del despliegue militar. Según detalló el medio de comunicación, Robles reiteró que tanto el Ejército de Tierra como la Unidad Militar de Emergencias (UME) participaron en las labores de auxilio desde los primeros momentos de la emergencia climática, a pesar de las afirmaciones contrarias de Feijóo.

De acuerdo con lo publicado, la ministra presidió una ceremonia en el Cuartel de San Cristóbal-Canillejas, Madrid, donde condecoró a diez miembros de la Agrupación de Transporte número 1. Esta unidad, especializada en el traslado de vehículos y personal por todo el territorio nacional y en operaciones en el extranjero, desempeñó un papel logístico relevante durante la gestión de la emergencia provocada por la dana que afectó diversas localidades de la Comunidad Valenciana en 2024. Además del reconocimiento otorgado por su respuesta ante la dana, Robles resaltó la participación activa de la unidad en otras situaciones críticas recientes, como los incendios forestales registrados en el verano.

Tal como informó el medio, la ceremonia contó con la presencia del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Amador Enseñat. Durante el evento, Robles subrayó la profesionalidad y entrega de los condecorados, remarcando la importancia de su labor en contextos de emergencia. En sus palabras, recogidas por la prensa, Robles enfatizó que los miembros del Ejército “pusieron en riesgo sus vidas” al prestar asistencia durante la emergencia, y defendió la actuación inmediata de las Fuerzas Armadas y de la UME en Valencia.

El evento coincidió con el testimonio judicial de Feijóo, a quien la titular de Defensa volvió a acusar de haber afirmado de forma incorrecta que el ejército no participó en los primeros momentos de la catástrofe. Según consignó el medio, durante el acto Robles insistió en que el presidente del Partido Popular debe disculparse, señalando que el propio expresidente valenciano Carlos Mazón le comunicó a Feijóo que la UME se encontraba desplegada desde el inicio de la crisis. Además, explicó que Feijóo “no solo no estuvo en contacto en tiempo real con Mazón”, sino que, pese a saber que la UME y el Ejército ya trabajaban sobre el terreno, omitió este dato en sus declaraciones públicas “con una finalidad política”.

En la investigación judicial sobre la respuesta institucional a la dana se han aportado mensajes en los que Mazón informa a Feijóo sobre la activación inmediata de la UME, como reflejó el medio. A pesar de esto, tanto Mazón como Feijóo criticaron públicamente al Gobierno por lo que describieron como una respuesta tardía. La ministra de Defensa, por su parte, descartó haber mantenido conversaciones con Mazón durante los primeros momentos de la crisis, desmintiendo versiones que señalaban contacto directo entre ambos. “Mazón no me llamó, nunca hablé con él, en ningún caso”, afirmó Robles, según reportó el medio.

La Agrupación de Transporte número 1, según la cobertura del acto, opera estratégicamente tanto en territorio nacional como internacional, asumiendo un papel operativo clave en la movilidad de personal y equipos militares. El reconocimiento a estos diez miembros representa el esfuerzo y la dedicación de las fuerzas armadas en episodios donde la logística resulta determinante para garantizar la asistencia a la población afectada. A lo largo de la ceremonia, Robles sostuvo que las Fuerzas Armadas y la UME cumplen un servicio esencial durante situaciones de emergencia y reiteró la necesidad de reconocer objetivamente su labor sin condicionar las valoraciones a disputas políticas.

La controversia sobre la gestión de la dana y la participación de las fuerzas militares se mantiene en el centro del debate político y judicial, con el foco en las actuaciones institucionales y los mensajes trasladados tanto a la ciudadanía como en sede judicial. Las declaraciones de Robles y el desarrollo de la investigación aportan nuevos elementos al escrutinio sobre la cooperación entre distintas autoridades durante situaciones de emergencia, concluyó el medio.

