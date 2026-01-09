Espana agencias

Repsol sube en apertura un 1,65 % y después rebaja alza ante reunión petrolera en EE.UU.

Madrid, 9 ene (EFECOM).- Repsol ha abierto este viernes en bolsa con una subida del 1,65 %, la mayor del selectivo IBEX 35 ante la reunión a la que ha sido convocada hoy por EE.UU., junto a otras grandes petroleras, para analizar la situación del crudo en Venezuela, aunque más tarde ha rebajado su alza al 0,65 %.

En la apertura de sesión el precio de la acción de Repsol se ha situado en 16,58 euros, con una subida del 1,65 %, aunque después ha moderado su avance hasta el 0,58 %.

En los primeros días del año Repsol gana un 3,42 %.

El IBEX 35, tras abrir con un alza del 0,28 %, se muestra plano en los primeros compases de sesión, y se encuentra en 17.657,9 puntos.

Este viernes, Repsol estará presente en la reunión con las grandes petroleras mundiales que ha convocado el Gobierno de EE.UU. para analizar la situación del sector en Venezuela después de que el pasado sábado el presidente de EE.UU., Donald Trump, lanzara un ataque sobre Venezuela y detuviera a su presidente, Nicolás Maduro.

El Gobierno estadounidense revocó el pasado mayo los permisos a la petrolera española Repsol para exportar crudo y derivados de Venezuela, al igual que hizo con la italiana Eni o la estadounidense Global Oil Terminals, las firmas que entonces operaban en el país caribeño junto a la estadounidense Chevron.

Repsol opera en Venezuela desde hace más de 30 años y tiene activos estratégicos como el campo de gas Cardón IV (junto a Eni) y diversas empresas mixtas de petróleo con PDVSA, como Petroquiriquire.

Actualmente, Venezuela representa el 15 % de las reservas probadas totales de Repsol, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El petróleo registra avances en bolsa este viernes, que en el caso del Brent, de referencia en Europa, son del 0,87 %, situándose el precio del barril en 62,53 dólares, y el West Texas Intermediate (WTI), de EE.UU., registra un avance del 0,86 % con el barril en 58,26 dólares, antes de la apertura oficial del mercado. EFECOM

