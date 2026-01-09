PSOE pide a Feijóo que dimita por mentir sobre sus mensajes con Mazón durante la dana

Madrid, 9 ene (EFE).- El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimita o que su partido le despida tras admitir ante el tribunal que investiga la dana de Valencia que no estuvo informado "en tiempo real", como sostuvo públicamente.

Fuentes socialistas se han pronunciado así sobre la declaración telemática de Feijóo, que ha durado cinco horas, para responder a las preguntas que le han formulado la jueza y el fiscal del caso, así como los letrados personados en la causa.

Las fuentes consultadas, que han reprochado a Feijóo que tampoco supiera dónde estaba el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en las horas más críticas, han remarcado que el líder del PP ha reconocido que no estuvo informado "en tiempo real" como sostuvo públicamente en el Congreso, de forma que "mintió", y han recordado que dijo en una ocasión: "si miento, pido que me echéis del partido".

"El PP está tardando en despedirle y él está tardando en irse", han destacado.

Según las mismas fuentes, el propio Feijóo ha asegurado también ante la jueza que no habló por teléfono con Mazón en las horas más críticas de la catástrofe, pese a que constan dos llamadas en el listado aportado por el propio expresidente valenciano.

Por ello, recriminan al líder del PP que no las atendiera porque "se encontraba en un acto público".

Además, los socialistas afirman que la documentación de la investigación demuestra que Mazón "sí reconoció" la existencia de víctimas mortales en los primeros mensajes dirigidos a Feijóo.

Por ello, reprochan al líder del PP que quisiera "llevar la comunicación" por "cálculo político".

"Mientras se perdían vidas, Feijóo pensaba en el relato. Y ese es el hecho más grave de todos", han zanjado desde el PSOE. EFE

