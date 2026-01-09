Espana agencias

PSOE pide a Feijóo que dimita por mentir sobre sus mensajes con Mazón durante la dana

Guardar

Madrid, 9 ene (EFE).- El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimita o que su partido le despida tras admitir ante el tribunal que investiga la dana de Valencia que no estuvo informado "en tiempo real", como sostuvo públicamente.

Fuentes socialistas se han pronunciado así sobre la declaración telemática de Feijóo, que ha durado cinco horas, para responder a las preguntas que le han formulado la jueza y el fiscal del caso, así como los letrados personados en la causa.

Las fuentes consultadas, que han reprochado a Feijóo que tampoco supiera dónde estaba el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en las horas más críticas, han remarcado que el líder del PP ha reconocido que no estuvo informado "en tiempo real" como sostuvo públicamente en el Congreso, de forma que "mintió", y han recordado que dijo en una ocasión: "si miento, pido que me echéis del partido".

"El PP está tardando en despedirle y él está tardando en irse", han destacado.

Según las mismas fuentes, el propio Feijóo ha asegurado también ante la jueza que no habló por teléfono con Mazón en las horas más críticas de la catástrofe, pese a que constan dos llamadas en el listado aportado por el propio expresidente valenciano.

Por ello, recriminan al líder del PP que no las atendiera porque "se encontraba en un acto público".

Además, los socialistas afirman que la documentación de la investigación demuestra que Mazón "sí reconoció" la existencia de víctimas mortales en los primeros mensajes dirigidos a Feijóo.

Por ello, reprochan al líder del PP que quisiera "llevar la comunicación" por "cálculo político".

"Mientras se perdían vidas, Feijóo pensaba en el relato. Y ese es el hecho más grave de todos", han zanjado desde el PSOE. EFE

cjr/jlg

////////// Madrid, 9 ene (EFE).- El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que dimita o que su partido le despida tras admitir ante el tribunal que investiga la dana de Valencia que no estuvo informado "en tiempo real", como sostuvo públicamente. Según fuentes del PSOE, que le ha reprochado que tampoco supiera dónde estaba el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón en las horas más críticas, se han pronunciado así sobre la declaración telemática de Feijóo, que ha durado cinco horas, para responder a las preguntas que han formulado la jueza y el fiscal del caso como los letrados personados en la causa. Los socialistas han remarcado que Feijóo ha descartado haber estado informado “en tiempo real” como sostuvo públicamente en el Congreso, de forma que "mintió", y han recordado que el líder del PP dijo en una ocasión: “si miento, pido que me echéis del partido”. "El PP está tardando en despedirle y él está tardando en irse", han destacado. Asimismo, han afeado que Feijóo haya reconocido ante la jueza que no sabía dónde estaba Mazón durante las horas más críticas de la DANA, una admisión "grave", han señalado, tratándose del líder del PP y del presidente autonómico responsable de la emergencia. Según las mismas fuentes, el propio Feijóo ha asegurado también ante la Justicia que no habló por teléfono con Mazón en las horas más críticas de la catástrofe, pese a que constan dos llamadas en el listado aportado por el propio expresident valenciano. Por ello, recriminan al líder del PP que no las atendiera porque "se encontraba en un acto público". Además, los socialistas afirman que la documentación de la investigación demuestra que Mazón "sí reconoció" la existencia de víctimas mortales en los primeros mensajes los dirigidos a Feijóo. Por ello, reprochan al líder del PP que quisiera “llevar de comunicación” por "cálculo político". "Mientras se perdían vidas, Feijóo pensaba en el relato. Y ese es el hecho más grave de todos", han zanjado desde el PSOE.EFE cjr

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Siete detenidos y tres narcolanchas incautadas cuando se refugiaban del oleaje en Barbate

Infobae

La familia de Sandra Peña se querella contra el colegio y docentes tras su suicidio

Infobae

Un muerto y al menos tres rescatados en una explosión en Carabanchel (Madrid)

Infobae

Aficionados del Valencia protestan ante Mestalla y los jugadores salen escoltados

Infobae

Pedro Martínez jugará la final del Challenger de Bengaluru ante el kazajo Skatov

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo convoca a los barones

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

Un padre logra que la Justicia modifique el uso de la vivienda familiar tras probar con un detective privado que la madre ya no reside allí

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

Números ganadores del Super Once del 10 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España