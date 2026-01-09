Poupet: Nuestro tiro nos ha penalizado

Vitoria, 9 ene (EFE).- El entrenador de Asvel Villeurbanne, Pierric Poupet, explicó que su tiro exterior les penalizó en la derrota del Baskonia, aunque se mostró contento por el papel de sus jugadores.

El francés indicó en rueda de prensa que fue “un partido duro” y subrayó que sus jugadores lucharon durante todo el partido.

“En la segunda mitad hemos vuelto controlando el balón y con agresividad en defensa”, manifestó el técnico que se mostró satisfecho porque mantuvieron el ‘average’.

Preguntado por la falta de victorias lejos de su casa, Poupet aclaró que con la plantilla que tienen sabían “desde el principio de temporada que iba a ser duro”.

“En casa todos los equipos tenemos mas energía, se tira mejor, no solo nosotros. Todas nuestras victorias han sido por pocos puntos”, apuntó el galo, que tienen que compenetrar a jugadores nóveles y expertos. “Nos tenemos que centrar en el siguiente entrenamiento y partido”, subrayó. EFE

jd/asc