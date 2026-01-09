Espana agencias

Polonia completa el cuadro de semifinales de la United Cup y jugará contra Estados Unidos

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- La victoria en el duelo decisivo de dobles mixtos de Jan Zielinski y de Katarzyna Kawa sobre John Patrick Smith y Storm Hunter dio al equipo polaco la clasificación para las semifinales de la United Cup ante Australia, país que alberga la cita en las ciudades de Perth y Sidney.

Zielinski y Kawa salieron victoriosos por 6-4 y 6-0 en un partido en el que fueron capaces de salir airosos de los siete puntos de rotura que tuvieron en contra, seis de ellos en los cuatro primeros juegos. Superadas esas complicaciones iniciales, una rotura en el quinto juego del set de salida y la superioridad en el segundo, en el que lograron el doble de puntos que los australianos, terminaron por darles el triunfo.

La jornada había arrancado con los polacos consiguiendo el primero de los puntos que les dio la clasificación, en este caso por medio de la ex número 1 del mundo Iga Swiatek, quien no dio opción alguna a Maya Joint y ganó por un doble 6-1 en menos de una hora, concediendo solo una opción de quiebre en todo el enfrentamiento y firmando un 75% de puntos ganados con el primer servicio y un 73% con el segundo.

Posteriormente, Australia equilibró la contienda gracias a Alex de Miñaur, número seis del mundo, quien en un duelo con solo un rotura de saque por manga se impuso a Hubert Hurkacz por 6-4, 4-6 y 6-4 a pesar de firmar úicamente un 55% de primeros servicios, en los cuales ganó el 82% de los puntos.

Polonia se medirá ahora a Estados Unidos en la repetición de la final del año pasado, que se llevaron los norteamericanos para lograr su segundo título en tres ediciones. Por el otro lado del cuadro irán Bélgica y Suiza, que aspiran a disputar el encuentro decisivo por primera vez en la historia del torneo. EFE

El equipo polaco logró clasificarse para las semifinales de la United Cup, torneo que se disputa en las ciudades australianas de Perth y Sidney, tras derrotar al país anfitrión por 2-1

