Planas reitera a los sindicatos el rechazo del Gobierno al recorte de los fondos de la PAC

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reiterado este viernes el rechazo del Gobierno a un posible recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en un encuentro con los sindicatos CCOO y UGT.

Planas se ha reunido con dirigentes de Comisiones Obreras de Industria y de la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores, en el marco de la ronda de contactos que mantiene con agentes representativos del sector para abordar los principales retos de la agricultura y la ganadería.

Según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), el tema central de la reunión ha sido la propuesta inicial de la Comisión Europea para la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028, que España rechaza porque "no cuenta con una dotación económica suficiente".

Asimismo, el ministro ha trasladado a los sindicatos que dicha propuesta "no continúa la línea de trabajo que el propio órgano europeo abrió con el diálogo estratégico sobre la agricultura".

En la reunión también se han analizado la aplicación de la condicionalidad social de la PAC y otras cuestiones como las repercusiones que tendrá para el sector agrario el acuerdo entre la UE y Mercosur, además de asuntos relacionados con la situación laboral en el ámbito agroalimentario. EFECOM

