Petroleras piden garantías a EE.UU. antes de comprometerse a invertir en Venezuela

Washington, 9 ene (EFE).- Directivos de importantes compañías petroleras pidieron este viernes "cambios significativos" y garantías de seguridad por parte de Estados Unidos antes de comprometerse a invertir cantidades millonarias en la industria del crudo en Venezuela con el auspicio de Washington.

"Nuestros activos han sido confiscados allí dos veces, así que se imaginarán que reingresar por tercera vez requeriría cambios bastante significativos con respecto a lo que hemos visto históricamente y a la situación actual", dijo el director ejecutivo de Exxon Mobil, Darren Woods, durante una reunión en la Casa Blanca.

Woods asistió junto a más de una docena de representantes de empresas como Chevron, la única petrolera estadounidense presente hoy en Venezuela, ConocoPhillips, Shell, Hilcorp, Eni o la española Repsol, a una reunión con el presidente Donald Trump y su gabinete para tratar sobre la reconstrucción de la industria de hidrocarburos en el país caribeño.

La cita tiene lugar casi una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y que Washington dijera que gestionará el Gobierno y las ventas de petróleo de esa nación.

"Si observamos las estructuras y los marcos legales y comerciales vigentes hoy en Venezuela, no es un país atractivo para la inversión. (...) Deben existir protecciones duraderas para la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos del país", pidió Woods.

De cumplirse todas estas condiciones, ExxonMobile podría "empezar a trabajar de inmediato y, en las próximas semanas, comenzar la evaluación, y a partir de ahí, comprender qué se necesita", indicó el directivo.

Varios de los directivos petroleros enumeraron las posibilidades y la capacidad de sus compañías, aunque de momento no se comprometieron explícitamente a un acuerdo de inversión que en principio tendría que ser negociado también con el Gobierno interino de la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, ahora presidenta encargada.

Trump por su parte insistió en que su Administración proporcionará seguridad y asistencia a las petroleras que inviertan en Venezuela.

"Ellos conocen los riesgos. Es decir, existen riesgos. Los vamos a ayudar. Se lo vamos a facilitar mucho. Van a estar allí por mucho tiempo. Estaremos juntos allí por mucho, mucho tiempo. Y van a extraer el petróleo y van a bajar los precios del petróleo. Van a ganar mucho dinero. Van a recuperar su inversión", dijo el magnate republicano.

El estadounidense agregó que "el pueblo de Venezuela será uno de los principales beneficiarios" de la revitalización de su industria de hidrocarburos. "EE.UU. también será un gran beneficiario por lo que hemos hecho", agregó.

Washington se ha comprometido por el momento a captar los ingresos de la venta de crudo venezolano para transferirlas luego al país suramericano EFE

