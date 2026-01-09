Espana agencias

Peligro de aludes en Picos de Europa por nieve reciente, viento fuerte y capas débiles

León, 9 ene (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido el Boletín de Peligro de Aludes (BPA) para el Parque Nacional de los Picos de Europa, con una previsión de peligro "notable" (grado 3 sobre 5 de la escala europea) desde este viernes y durante todo el fin de semana, por la combinación de nieve reciente, formación de placas de viento y la presencia de capas débiles persistentes en el manto nivoso.

El boletín, elaborado por el Grupo de Predicción y Vigilancia de Zaragoza y los observadores del parque, advierte de que el nivel de riesgo será notable tanto hoy como el sábado 10 y el domingo 11 de enero, con escenarios que podrían dar lugar a aludes de tamaño mediano, e incluso mayores en zonas donde las placas descansan sobre estratos especialmente inestables.

Las observaciones recientes muestran un manto muy irregular según cotas y orientaciones. La nieve continua comienza entre los 900 y 1.000 metros, pero en el macizo central se superan los 60 centímetros en Collado Jermoso (2.064 m), y en cotas próximas a los 2.000 metros se registran espesores de 80 a 150 centímetros en las laderas norte, muy afectadas por el viento y con amplias zonas peladas.

Los sondeos realizados por la Aemet muestran varios factores de inestabilidad. Por una parte, una capa débil a 40–50 centímetros de profundidad, formada por facetas incipientes, que colapsa ante esfuerzos moderados.

Por otro, placas de viento recientes especialmente reactivas, como la detectada en el Picu Boru (1.997 metros), donde una placa de 15 centímetros sobre una costra de rehielo responde con facilidad en los test de estabilidad.

Además, existe un manto antiguo consolidado en profundidad, pero con estratos superficiales que favorecen la propagación de fracturas. Y en cotas medias y bajas persiste nieve húmeda y primavera, con espesores menores y discontinuidad del manto salvo en umbrías.

Para este viernes, se prevén 10–15 centímetros de nieve nueva por encima de 900–1.000 metros, acompañada de rachas muy fuertes o incluso huracanadas de oeste y noroeste. Estas condiciones propiciarán la formación de placas de viento en vertientes este, aunque la complicada orografía de Picos de Europa permite acumulaciones en múltiples orientaciones.

Las purgas y pequeños aludes de nieve reciente son probables en pendientes suficientemente inclinadas de cualquier orientación y, en zonas de mayor acumulación, podrían arrastrar parte del manto subyacente.

El sábado persistirá el peligro notable, con 5–10 centímetros adicionales de nieve reciente y viento moderado a fuerte del noroeste y oeste. La cota de nieve subirá a 1.200–1.400 metros por la tarde.

Ya el domingo el ascenso térmico será notable y la cota de nieve subir hasta 2.000–2.200 metros, lo que provocará la transición hacia problemas de nieve húmeda, especialmente en laderas soleadas y a media altitud.

La Aemet recuerda que los BPA son una herramienta de apoyo y no sustituyen la evaluación directa sobre el terreno ni el criterio técnico de las personas que realizan actividades en montaña. La variabilidad topográfica de Picos de Europa hace que las condiciones cambien en distancias cortas y que las estimaciones no siempre sean extrapolables a zonas concretas del macizo.

El organismo insiste en que el riesgo cero no existe y que aludes pequeños o medianos pueden causar daños graves. En caso de duda, recomienda evitar zonas expuestas, mantenerse alejado de laderas cargadas a sotavento, extremar las precauciones en pendientes de 30 a 45 grados, y darse la vuelta si las condiciones lo aconsejan. Para actividades más técnicas o inciertas, aconseja recurrir a guías locales profesionales. EFE

