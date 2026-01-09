Espana agencias

Pedro Martínez jugará la final del Challenger de Bengaluru ante el kazajo Skatov

Redacción deportes, 9 ene (EFE).- El tenista español Pedro Martínez, número 96 del mundo, disputará ante el kazajo Timofey Skatov la final del Challenger de categoría 125 que se está celebrando sobre pista dura en la ciudad india de Bengaluru tras eliminar en penúltima ronda al francés Matteo Martineau venciendo por 7-6 y 6-1.

Martínez, cabeza de serie número uno, se mostró muy sólido con su saque, logrando un 77% de primeros y sumando el 73% de puntos con ellos. Además igualó el golpes ganadores a su rival pero cometió menos errores no forzados, 14 en su caso por 25 el galo, número 319 del mundo y con el que no se había enfrentado hasta la fecha.

En la primera manga el español quebró el saque primero, en el sexto juego, pero inmediatamente recibió una contrarrotura en el séptimo, único en el que tuvo bolas de 'break' en contra, dos. Todo ello obligó a una muerte súbita que ganó por 7-4. Posteriormente, en el segundo set, arrancó situándose 5-0, lo que le puso en órbita para el 6-1 final.

Por su parte Skatov, quinto favorito y número 235 del mundo, a quien todavía no se ha medido, se deshizo del también francés Harold Mayot, segundo candidato al trofeo, por 6-4 y 6-3, con un 84% de primeros servicios, convirtiendo las dos opciones de rotura que tuvo a favor y esquivando las dos que tuvo en contra, ambas en el séptimo juego del segundo set. EFE

