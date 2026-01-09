Pascual: "El equipo destila una solidez que le permite ganar sin ser brillante"

Barcelona, 9 ene (EFE).- El entrenador del Barça, Xavi Pascual, ha asegurado este viernes, tras ganar al Partizan Mozzart Bet Belgrado (88-70), que su equipo "destila una solidez que le permite ganar sin ser brillante".

"El partido ha sido difícil por nuestro mal inicio, la falta de concentración, las muchas pérdidas y los problemas en defensa. Pero pese al primer cuarto, los otros tres hemos sido sólidos. Paso a paso hemos vuelto al partido, en el tercer cuarto hemos subido un poco el tempo y hemos reducido las pérdidas", ha resumido el técnico catalán.

Asimismo, el entrenador ha lamentado que el Barça "podría haberlo hecho mejor en defensa" y ha señalado que el rebote ha sido "un desastre". "Nos hemos enfrenado a un equipo que tenía seis rebotes ofensivos de media y no lo hemos dominado. Hemos sido blandos, nos ha faltado hambre", ha agregado.

Con todo, el técnico ha usado un símil futbolístico para restar importancia al mal inicio del equipo: "A veces te meten un gol y al final ganas 1-4. Aquí es igual, a veces no entras bien y acabas ganando de 18 puntos. Tampoco hay que darle mas vueltas".

Sobre el hecho de que los pívots Shengelia, Vesely y Henangómez hayan sido los máximos anotadores del equipo, Pascual ha comentado que el Partizan defendía con hasta dos jugadores a Punter, Brizuela y Laprovittola, lo que obligaba a los bases a soltar la pelota y buscar "segundos finalizadores y creadores".

"Cuando entiendes el juego, circulas mejor pelota y casi todo el mundo anota, como ha pasado hoy. Una de las claves a sido nuestro número de asistencias y las pocas asistencias del rival", ha agregado.

El técnico ha destacado que el alero Joel Parra "vuelve a estar en un buen momento" y ha señalado que está "contento con el trabajo" de Hernangómez, aunque ha remarcado que quiere "más" de él, puesto que considera que "no ha alcanzado su máximo potencial y puede crecer". "Al jugador le digo que el futuro depende de sí mismo. Si quieres ser mejor tienes que trabajar duro y no dejarte ir nunca", ha comentado.

Por otra parte, Pascual ha explicado que para él "no es difícil" gestionar los minutos de los pívots, pues admite que necesita "tres interiores para jugar" y "cada partido es distinto".

Finalmente, ha explicado que le "gusta" estar en los primeros puestos de la Euroliga porque "acerca el equipo a los objetivos", pero ha señalado que "no es momento de mirarlo", y ha remarcado que el equipo no ha mejorado tanto como a él le habría gustado debido a las lesiones.

"Hemos tenido muchos lesionados importantes y por momentos hemos sobrevivido. A los que vuelven aún les falta un poco, pero damos por buenos lo que hemos hecho", ha concluido. EFE