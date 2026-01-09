Espana agencias

Parlamento luso da primer visto bueno a medidas de Gobierno para atajar crisis de vivienda

Lisboa, 9 ene (EFECOM).- El Parlamento de Portugal dio un primer visto bueno este viernes a las medidas presentadas por el Gobierno de centroderecha que buscan hacer frente al problema de la vivienda, que incluyen beneficios fiscales y modificaciones al régimen de concesión de licencias de obras y edificación.

El Ejecutivo del primer ministro Luís Montenegro ha presentado, por un lado, un proyecto de ley para autorizar desgravaciones fiscales para fomentar la oferta de vivienda, que fue aprobado con los votos a favor de la alianza gobernante, formada por el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el democristiano CDS-PP, e Iniciativa Liberal (IL).

El borrador recibió la abstención del ultraderechista Chega, el animalista PAN y el regionalista JPP; y el rechazo del Partido Socialista (PS), el Partido Comunista Portugués (PCP), el ecologista Livre y el Bloco de Esquerda (BE).

En paralelo, la unicameral Asamblea de la República se pronunció sobre otra propuesta legislativa del Gobierno para "revisar el régimen aplicable a la concesión de licencias urbanísticas y modificar el régimen jurídico de urbanización y edificación, así como el régimen jurídico de rehabilitación urbana".

Fue aprobada con el apoyo del PSD, CDS-PP e IL, y la abstención del PS, Chega y JPP. Votaron en contra el PCP, Livre, BE y PAN.

Estas dos iniciativas pasarán a ser debatidas en las correspondientes comisiones parlamentarias para introducir posibles enmiendas y volver a ser votadas definitivamente en el pleno.

El Parlamento también discutió y votó varias propuestas presentadas por diversos partidos en materia de vivienda, aunque todas ellas fueron rechazadas.

Durante el debate, todos los grupos políticos coincidieron en que la vivienda es uno de los problemas más acuciantes del país, aunque difirieron en los enfoques, con los partidos de izquierda criticando las medidas presentadas por el Ejecutivo al considerar que solo benefician a los fondos inmobiliarios.

Por su parte, el ministro de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, presentó las medidas en el hemiciclo y si bien admitió que "la crisis de vivienda no se resuelve de un día para otro", defendió que la respuesta al problema pasa por apoyos sociales y más construcción pública, así como por incentivar el alquiler, aspectos que busca fomentar el Gobierno.

El Ejecutivo anunció el pasado mes de septiembre el programa 'Construir Portugal', que busca atajar el problema de la vivienda en el país ibérico a través de medidas fiscales y modificaciones de la normativa urbanística.

Además del paquete aprobado hoy, los presupuestos de 2026 contemplan más de 2.152 millones de euros destinados a vivienda para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

La crisis de vivienda es uno de los principales problemas de Portugal, siendo que el precio de las casas para compra-venta tuvo un crecimiento interanual del 17,7 % entre julio y septiembre del año pasado, el mayor incremento del que hay registro por tercer trimestre consecutivo, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) luso divulgados en diciembre. EFECOM

