Pamesa Teruel retoma la Superliga en Almería con el objetivo de estabilizar su temporada

Teruel, 9 ene (EFE).- El Pamesa Teruel Voleibol vuelve a competir este sábado tras el parón navideño y lo hace con su estreno en la segunda vuelta de la Superliga Masculina en una de las pistas más reconocibles del campeonato, la de Unicaja Costa de Almería.

A partir de las 17.30 horas, el conjunto turolense pisará el pabellón Moisés Ruiz de la ciudad almeriense, en un encuentro que servirá para redefinir el rumbo del equipo en la competición.

La primera mitad del curso dejó una imagen irregular del bloque naranja: capaz de enlazar buenos momentos de juego y resultados sólidos, pero también de sufrir desconexiones que le costaron derrotas evitables, como las sufridas ante CV Melilla y Cisneros La Laguna en el tramo final de la primera vuelta.

Aun así, Pamesa alcanzó el ecuador liguero en sexta posición, con 17 puntos, dentro de los puestos que dan acceso a los playoffs, si bien con la clasificación muy apretada en la zona media, el margen de error es mínimo.

Un punto separa a los turolenses del quinto clasificado y apenas cuatro del octavo, lo que obliga a sumar con regularidad para no comprometer el principal objetivo del curso: estar en las eliminatorias por el título.

En ese sentido, el duelo ante Unicaja adquiere un valor especial, tanto por la dificultad del escenario como por la necesidad de empezar la segunda vuelta con sensaciones positivas.

El parón ha permitido al equipo recuperar fuerzas tras un diciembre especialmente exigente, marcado por la acumulación de partidos.

El trabajo realizado en estas semanas busca devolver frescura al grupo y corregir detalles que marcaron la primera parte del campeonato.

Con la Copa del Rey ya asegurada y un calendario intenso por delante, Pamesa Teruel afronta esta nueva fase con la intención de ganar estabilidad, competir mejor fuera de casa y crecer cuando la temporada entra en su tramo decisivo. EFE

