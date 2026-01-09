Espana agencias

Pablo Hernández: “Estamos en una posición privilegiada”

Guardar

Castellón, 9 ene (EFE).- El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, reconoció este viernes que el equipo está "en una posición de privilegiada" en la actualidad con su cuarta posición y en la semana en a que se miden al Granada en la Liga Hypermotion y ante el que pretende ofrecer la "mejor versión" del equipo si quieren llevarse el partido del domingo.

El entrenador del Castellón analizó cómo llega su equipo en la previa del encuentro ante el Granada, “vamos a tener que sacar nuestra mejor versión si queremos sacar algo positivo”.

Del conjunto andaluz apuntó que "no refleja para nada la clasificación, dónde está el Granada con el equipo que es, cómo juega y con el entrenador que tiene”.

Pablo Hernández animó a su plantilla porque considera que está en sus manos "seguir haciéndolo igual, seguir jugando como estamos jugando, con la misma intensidad, con la misma concentración, siendo atrevidos con balón y teniendo personalidad”, dijo.

En ese sentido considera que están capacitados para "prolongar la buena dinámica que le lleva a ser el mejor equipo de las quince últimas jornadas".

El ex futbolista también analizó su futuro. Tras debutar en los banquillos con el ascenso a Segunda RFEF del filial del Castellón, se hizo cargo del primer equipo tras la quinta jornada y del descenso lo ha llevado a puestos de promoción de ascenso, lo que ha suscitado que equipos de Primera división sigan sus pasos.

“Estoy centrado en lo mío, que es estar aquí en el Castellón. Estoy muy contento aquí, muy feliz, y, obviamente, para mí estar aquí es un orgullo. Eso no va a desviar mis pensamientos, ni mis ideas, ni lo que tengo que hacer aquí”, concluyó. EFE

qrg/cta/fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

CC rechaza los "favores políticos” en la nueva financiación autonómica y se opondrá a ella

Infobae

Merz celebra el respaldo a la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur

Infobae

Bernabé ve a Feijóo "retratado" tras declarar por la dana y recuerda que pidió que le echaran si mentía

Pilar Bernabé exige responsabilidades a Alberto Núñez Feijóo por sus contradicciones ante la justicia, lo acusa de faltar a la verdad durante meses y le recuerda su promesa usando la frase: "La puerta ya sabe dónde está

Bernabé ve a Feijóo "retratado"

El Gobierno refuerza con nuevas medidas el plan de control de calidad del aceite de oliva

Infobae

La Xunta critica que el Gobierno negocie con Esquerra un modelo de financiación "con recursos de todas las comunidades"

El responsable de Hacienda en Galicia expresa su rechazo a las conversaciones entre el Ejecutivo central y Esquerra, alertando sobre posibles perjuicios para el conjunto territorial y pidiendo transparencia antes de avanzar en la revisión de la financiación autonómica

La Xunta critica que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

María Jesús Montero defiende el

María Jesús Montero defiende el nuevo modelo de financiación autonómica: “No hay excusa posible para decir que no” a los millones para las comunidades

Venezuela sigue teniendo al menos 9 presos políticos españoles: en 2025 el Gobierno fijó en 14 los detenidos de forma “arbitraria” por el régimen de Maduro

Un hombre recurre la restitución de la herencia a dos hijos desheredados por su abuela y la Justicia lo rechaza: su apelación se centró en criticar el sistema sucesorio

El buque escuela ‘Juan Sebastián de Elcano’ sale desde Cádiz un año más para su instrucción: visitará el Caribe o la costa de EEUU

Albares afirma que el Ejecutivo de Sánchez es “el único Gobierno de España” que “ha hecho algo” por los venezolanos

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 enero

El precio de la luz en España para este 11 de enero

A partir de qué mes de baja se deja de cotizar: superar el umbral provoca incluso la suspensión del puesto de trabajo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

El pacto UE-Mercosur, en cifras: las exportaciones españolas hacia Argentina crecerán un 66%

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España