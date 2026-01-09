Espana agencias

Opiniones divididas entre empresarios paraguayos ante firma de histórico pacto UE-Mercosur

Guardar

Asunción, 9 ene (EFECOM).- Los principales gremios empresariales de Paraguay dividieron opiniones este viernes ante la anunciada firma del pacto de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, el próximo 17 de enero, con asociaciones cargando contra los "tramposos" de Europa y otras reconociendo las virtudes del acuerdo, que abrirá un mercado de 700 millones de personas entre ambos bloques.

"Estamos negociando con tramposos", dijo en un contacto con la radio Monumental AM 1080 el líder de la Unión de Gremios de la Producción (UGP) de Paraguay, Héctor Cristaldo, al criticar las decisiones que la UE tomó, afirmó, al margen del acuerdo y que cree podrían "interferir en el funcionamiento" del pacto.

Según Cristaldo, los productos agropecuarios del Mercosur encontrarán "restricciones" en el marco de las salvaguardias que el bloque aprobó para el agro europeo.

"Ellos te dicen ‘te doy un cupo de no sé cuántas toneladas con arancel preferencial’, pero en la salvaguardia, que no se negoció y es una decisión unilateral de Europa, te cambian el acuerdo", apuntó.

Además, Cristaldo cuestionó la posible aplicación del reglamento europeo 2023/1115, que prohíbe la comercialización de materias primas como soja, carne, cacao, café, madera, palma aceitera y caucho producidas en contexto de deforestación.

"Es un mecanismo de supuesta preocupación ambiental, pero en el fondo es una traba arancelaria para el comercio", dijo.

Por contra, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), destacó que el país suramericano se beneficiará con el acuerdo, que se firmará tras 27 años de negociación.

"Hace que el tren pase hacia nosotros", dijo el presidente de este gremio empresarial, Enrique Duarte, en una entrevista con la radio ABC 730 AM.

Con todo, Duarte reconoció que el mercado europeo es "de alta exigencia" y exigirá que Paraguay adapte sus productos y parque industrial al nivel de Brasil o Argentina, las potencias de Mercosur.

"Paraguay debe industrializar más", dijo al respecto.

Esta misma jornada, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, dijo en una rueda de prensa telemática que el país "tiene un trato especial y diferenciado" con la UE, por cuanto las medidas de salvaguardia que preocupan al UGP no serán aplicables al país.

El jefe de la diplomacia paraguaya también señaló que el acuerdo se firmará tras años de "una negociación intensa" que derivó en un "acuerdo equilibrado" para las partes.

De acuerdo con Ramírez, el pacto es "uno de los mayores acuerdos de la historia de nuestro planeta" y abrirá un mercado de más de 700 millones de personas de dos bloques que juntos aglutinan cerca del 25 % del producto interno bruto (PIB) global. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Catar puja por albergar la Supercopa de 2027… en febrero

Infobae

Bloqueos de agricultores franceses en autopistas, incluidas las que comunican con España

Infobae

Hacienda propone ceder a las comunidades autónomas el 55 % del IRPF y el 56,5 % del IVA

Infobae

Emperatrices, militares o diseñadores: la azarosa vida de los niños del Museo del Prado

Infobae

Uruguay y Japón abordan el CPTPP y la relación con el Mercosur durante una reunión

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez habla por teléfono

Pedro Sánchez habla por teléfono con Delcy Rodríguez y Edmundo González: “España respalda una transición liderada por los venezolanos”

Albares habla con Marco Rubio tras la excarcelación de los presos españoles en Venezuela: “Además de un día de felicidad, también es un día de esperanza”

Aterrizan en Madrid los cinco españoles encarcelados en Venezuela: “Hoy es un día feliz”

La Unión Europea da luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur tras adoptar las salvaguardas agrícolas

Feijóo asegura ante la jueza de la DANA que fue un “error” decir que recibía información “en tiempo real”

ECONOMÍA

Repsol expresa a Trump su

Repsol expresa a Trump su disposición para aumentar por tres su producción en Venezuela si existen condiciones favorables

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 5 de este 9 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 4

Pedro Sánchez reacciona al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur con una indirecta a Trump: “No todo son aranceles, amenazas y malas noticias”

Números ganadores del Super Once del 9 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España