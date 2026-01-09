Espana agencias

Oliver Rowland, favorito para triunfar en e-Prix en México por segundo año consecutivo

México, 9 ene (EFE).- El campeón Oliver Rowland, piloto británico del equipo Nissan, saldrá este sábado como favorito para triunfar por segundo año consecutivo en el e-Prix de la Ciudad de México.

Rowland inició la defensa de su título con el segundo puesto en el serial del pasado 6 de diciembre, en la primera fecha de la Fórmula E que se corrió en Sao Paulo, Brasil, carrera en la que su compatriota Jake Dennis, de Andretti, salió triunfador.

"Este es uno de los mejores eventos del año. En México se vive una de las mejores atmósferas de la temporada, no hay presión alguna, al contrario, estoy ansioso de sentir el apoyo de la afición", afirmó el Oliver en la previa de la carrera.

La competencia que se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana será la número 150 en la historia de la Fórmula E, serial que se corre desde la temporada 2014-2015.

En México, el e-Prix se ha corrido desde la temporada 2015-2016, sólo se interrumpió en la 2020-2021 por la pandemia de covid-19.

Otro de los pilotos a seguir en la competencia es el brasileño Lucas Di Grassi, del equipo Lola Yamaha, uno de los consentidos de la afición mexicana, quien ha salido vencedor en el Autódromo Hermanos Rodríguez en dos ocasiones, en la temporada 2016-2017 y en la 2018-2019.

Tampoco hay que perder de vista a Josep María Martí, joven piloto español de 20 años, del equipo Cupra Kiro, quien dio el salto para correr en la Fórmula 2, con Campos Racing y Red Bull Junior Team, luego de haber tenido destacadas actuaciones en la F3, con Pinnacle Motorsport y Campos Racing.

Martí comenzó su carrera en 2016 en el karting, competencias de karts. Su rápido ascenso le permitió ya en el 2021 participar en la F4 con el equipo Xcel Motorsport.

El neozelandés Nick Cassidy, de Ciroen Racing, tercer lugar en la primera fecha en Sau Paulo, es otra de las figuras a seguir, lo mismo que el alemán Pascar Wehrlain, de Porsche, quien ya sabe lo que es ganar en México; lo hizo en la temporada 2021-2022 y en la de 2023-2024. EFE

