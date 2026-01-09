OHLA busca alianzas para proyectos inmobiliarios y ve oportunidades en vivienda asequible

Madrid, 9 ene (EFECOM).- El grupo OHLA quiere reforzar su presencia en el sector inmobiliario y buscará alianzas estratégicas con socios que cuenten con una amplia experiencia en el sector para acometer conjuntamente los proyectos, según han indicado fuentes cercanas a la compañía.

El grupo, en el que los hermanos mexicanos Amodio son los principales accionistas, identifica en paralelo una oportunidad relevante en el ámbito de la vivienda asequible.

En este sentido, evaluará los programas que se presenten y podría estudiar cómo adaptar sus capacidades industriales —incluida la fábrica de prefabricados— para integrar este tipo de desarrollos.

Todo ello, en un contexto marcado por el déficit de vivienda en España para atender a una demanda creciente, que está presionado al alza los precios y dificultando el acceso a una vivienda, principalmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Los hermanos mexicanos Luis y Mauricio Amodio se dedican principalmente a la construcción, las infraestructuras y al desarrollo inmobiliario. Además de accionistas de OHLA, donde tienen un 21,6 %, son los fundadores y líderes del Grupo Caabsa en México.

Con Caabsa gestionan, por ejemplo, el Centro Comercial Santa Fe, en la Ciudad de México, uno de los más grandes del país, además de desarrollar espacios residenciales de alto nivel, así como comerciales, corporativos u hoteleros.

Tras su llegada al accionariado de OHLA, su presidente, Luis Amodio, ya avanzó en una entrevista con EFE que no descartaba realizar otras inversiones en España y que estudiarían las oportunidades que pudieran presentarse en otros sectores como el inmobiliario.

OHLA ha desarrollado también a lo largo de su historia proyectos de alto nivel en el segmento de lujo, segmento en el que cuenta con un conocimiento destacado.

A través de su división de Desarrollos, OHLA impulsa también proyectos inmobiliarios significativos en el ámbito turístico-hotelero.

Su trayectoria incluye grandes desarrollos como el Centro Canalejas Madrid, que alberga el primer hotel de la cadena canadiense de lujo Four Seasons en España, el emblemático proyecto de la antigua oficina de guerra de Londres (Old War Office) o el desarrollo de Mayakoba en México. EFECOM