Montero anuncia para el día 14 el Consejo de Política Fiscal que también ha exigido el PP

Madrid, 9 ene (EFECOM).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado para el próximo miércoles, 14 de enero, la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que al mismo tiempo le han exigido por escrito este viernes las comunidades gobernadas por el PP.

Mientras Montero estaba anunciando la fecha de su encuentro con las comunidades en el CPFF (órgano de coordinación de las políticas financieras y presupuestarias entre el Estado y los territorios) para abordar la financiación autonómica, el PP hacía público el escrito en el que sus gobiernos autonómicos le exigían lo mismo.

"De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1 del Reglamento del Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobado por Acuerdo 1/1981, de 20 de agosto, se solicita, a petición de la tercera parte de los miembros del Consejo, la convocatoria inmediata del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera" para conocer "la postura del Gobierno de España en cuanto al sistema de financiación autonómica".

En esos momentos la vicepresidenta comparecía ante los medios de comunicación en una larga rueda de prensa -cerca de dos horas- en la que ha dado a conocer la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica.

Esta propuesta, ha indicado, se presentará a los gobiernos autonómicos en un Consejo de Política Fiscal y Financiera el miércoles de la próxima semana para, después, iniciar una serie de reuniones bilaterales con las comunidades para dar "mayor detalle" del modelo.

Posteriormente se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde tiene que aprobarse, con el objetivo de que "el nuevo modelo pueda entrar en vigor el año que viene", según ha señalado la ministra. EFECOM

