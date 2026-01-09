Espana agencias

Moncho Fernández: "El Baskonia tiene a los mejores exteriores de la Liga Endesa"

Girona, 9 ene (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que el Kosner Baskonia, próximo rival, tiene "a los mejores exteriores de la Liga Endesa" y además "un juego interior muy polivalente que hace mucho daño".

"Es un partido que requerirá mucho esfuerzo desde el punto de vista individual para intentar para el juego del Baskonia", ha añadido Fernández en la previa del partido del domingo en Fontajau.

El técnico gallego ha señalado los nombres de los exteriores Markus Markus Howard, Timothé Luwawu-Cabarrot, el máximo anotador de la Liga Endesa con 20,1 puntos por partido, Kobi Simmons, Trent Forrest y Matteo Spagnolo y ha destacado que son "jugadores de mucha calidad que generan muchísimo".

También ha avisado Fernández de que el Baskonia "no solo es bueno en la media pista, sino también en el contraataque y en el campo abierto".

Respecto a su equipo, el entrenador del Bàsquet Girona ha detallado que el escolta Pep Busquets es duda por un golpe en el gemelo y que el escolta argentino Maxi Fjellerup, inédito por lesión desde hace semanas, cada vez tiene mejores sensaciones y que es "optimista" con su regreso.

Los gerundenses son duodécimos, a dos victorias del octavo, y a tres triunfos de las posiciones de descenso, pero ha reiterado que el equipo no debe centrarse en la clasificación. "El día a día es la mejor manera de afrontar el deporte profesional", ha sentenciado. EFE

asm/gmh/fc

