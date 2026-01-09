Espana agencias

Meloni defiende el pacto UE-Mercosur tras lograr garantías para los agricultores italianos

Roma, 9 ene (EFECOM).- Italia ha dado su apoyo al acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur porque, tal y como reclamaba desde un principio, ha logrado "resultados muy importantes" de la Comisión Europea (CE) en materia de garantías para su sector agrícola, según aseguró este viernes la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En su rueda de prensa anual, Meloni explicó que Italia no ha cambiado su postura respecto a la firma del acuerdo, y que su visto bueno estaba condicionado a la obtención de garantías clave para el sector agrícola italiano.

Entre estas garantíaas, destacó "un mecanismo de salvaguardia para los productos sensibles, un fondo de compensación al que se puede recurrir para compensar posibles desequilibrios y un significativo refuerzo de los controles fitosanitarios en la entrada".

Meloni también abordó la cuestión de los acuerdos de libre comercio, dejando claro que no se trata solo de estar a favor o en contra, "sino de la estrategia de la Unión Europea de hiperregulamentar internamente mientras, al mismo tiempo, se abren acuerdos con sistemas comerciales que no cuentan con regulaciones similares.

"Esto podría ser suicida", advirtió, y añadió que ella es favorable a los acuerdos de libre comercio, pero también "a desregular".

La primera ministra insistió en que Italia no podía firmar el acuerdo "a costa de las excelencias" de sus productores.

"Siempre hemos dicho que estamos a favor del acuerdo con el Mercosur, pero solo cuando haya garantías suficientes para nuestros agricultores", explicó.

Meloni insistió en que, en sus conversaciones con la Comisión Europea, se han logrado resultados clave para proteger a los agricultores italianos, como las mencionadas salvaguardias y el fondo de compensación.

"A la luz de estas garantías, hemos dado nuestro apoyo al acuerdo con el Mercosur", afirmó, destacando cómo se equilibraron los intereses entre la protección de los agricultores y el impulso que llegaba del sector industrial y otros ámbitos económicos.

La primera ministra también agradeció la solidaridad del sistema industrial italiano, que ayudó a que el proceso fuera más sencillo.

"Si hubiera habido una presión excesiva de otros sectores, el trabajo habría sido más difícil. Pero hubo una capacidad de trabajar juntos y, a mi parecer, el equilibrio alcanzado es sostenible", dijo Meloni. EFECOM

