Matarazzo repite once; el Getafe sale con Nyom y el canterano Mestanza

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Pellegrino Materazzo, entrenador de la Real Sociedad, apostará por el mismo once con el que empató la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (1-1) para enfrentarse al Getafe, que a su vez jugará con las novedades de Allan Nyom y el canterano Alejandro Mestanza.

La alineación completa de la Real Sociedad es la formada por: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Kubo, Turrientes, Soler, Guedes; Brais Méndez y Oyarzabal.

Mientras, el Getafe, con seis bajas (Abqar, Davinchi, Djené Duarte, Mayoral y Kamara), saltará al terreno de juego con la principal novedad del centrocampista del filial Mestanza y con Nyom, que jugará en el lateral izquierdo.

Ante la ausencia de centrales, Juan Iglesias y Diego Rico jugarán en esa demarcación y Kiko Femenía en el lateral derecho. El once del Getafe es el formado por: Soria; Femenía, Juan Iglesias, Diego Rico, Nyom; Javi Muñoz, Mestanza, Milla, Arambarri, Liso; y Mario Martín. EFE