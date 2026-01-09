Espana agencias

Matarazzo repite once; el Getafe sale con Nyom y el canterano Mestanza

Guardar

Getafe (Madrid), 9 ene (EFE).- Pellegrino Materazzo, entrenador de la Real Sociedad, apostará por el mismo once con el que empató la pasada jornada ante el Atlético de Madrid (1-1) para enfrentarse al Getafe, que a su vez jugará con las novedades de Allan Nyom y el canterano Alejandro Mestanza.

La alineación completa de la Real Sociedad es la formada por: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Kubo, Turrientes, Soler, Guedes; Brais Méndez y Oyarzabal.

Mientras, el Getafe, con seis bajas (Abqar, Davinchi, Djené Duarte, Mayoral y Kamara), saltará al terreno de juego con la principal novedad del centrocampista del filial Mestanza y con Nyom, que jugará en el lateral izquierdo.

Ante la ausencia de centrales, Juan Iglesias y Diego Rico jugarán en esa demarcación y Kiko Femenía en el lateral derecho. El once del Getafe es el formado por: Soria; Femenía, Juan Iglesias, Diego Rico, Nyom; Javi Muñoz, Mestanza, Milla, Arambarri, Liso; y Mario Martín. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Juzgado desestima la petición de ex pareja de Ilia Topuria de viajar con su hija a Miami

Infobae

El Peñarol uruguayo ficha al atacante argentino Gastón Togni

Infobae

16-15. España remonta a Australia y cierra su preparación para el Europeo con dos triunfos

Infobae

El año parlamentario se abre el jueves con las explicaciones de Albares, Montero y Aagesen

Infobae

El TS no admite el recurso de Tanlongo, que deberá pagar un millón al Racing de Santander

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

El Gobierno reabre las negociaciones

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

Qué cambia con el nuevo modelo de financiación de Hacienda: así se reparte el aumento de recursos

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España