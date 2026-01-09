Matan a tiros a un hombre en un domicilio en Getafe (Madrid)

(Actualiza la NA5371 con más información del fallecido)

Madrid, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte por disparos de un hombre en un domicilio de la localidad madrileña de Getafe, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo este viernes.

Se trata, según ha informado el 112, de un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego.

Los hechos han tenido lugar a las 17:30 horas en una vivienda en el número 15 de la calle Ramón Rubial, según han confirmado fuentes de Emergencias 112.

El 091 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que un hombre había resultado herido por arma de fuego.

Cuando llegaron los agentes, el hombre ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

Los sanitarios del Summa112 también han atendido a otro hombre, de 27 años, que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y que ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Otras fuentes han indicado a EFE que el suceso podría deberse a un ajuste de cuentas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) y el VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. EFE