Espana agencias

Matan a tiros a un hombre en un domicilio en Getafe (Madrid)

Guardar

(Actualiza la NA5371 con más información del fallecido)

Madrid, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte por disparos de un hombre en un domicilio de la localidad madrileña de Getafe, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo este viernes.

Se trata, según ha informado el 112, de un varón de 42 años que presentaba dos heridas por arma de fuego.

Los hechos han tenido lugar a las 17:30 horas en una vivienda en el número 15 de la calle Ramón Rubial, según han confirmado fuentes de Emergencias 112.

El 091 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que un hombre había resultado herido por arma de fuego.

Cuando llegaron los agentes, el hombre ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

Los sanitarios del Summa112 también han atendido a otro hombre, de 27 años, que presentaba un traumatismo craneoencefálico leve y que ha sido trasladado al Hospital Severo Ochoa de Leganés.

Otras fuentes han indicado a EFE que el suceso podría deberse a un ajuste de cuentas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) y el VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Temas del día de EFE Economía del sábado 10 de enero de 2026

Infobae

La retirada de EEUU de la lucha climática "impulsará la transición energética" según IRENA

Infobae

La Ley de desindexación, clave para un acuerdo social de subida del salario mínimo en 2026

Infobae

Ramaphosa viajará a los EAU para participar en la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi

Infobae

Laia Sanz mantiene al Ebro Audax Motorsport entre los 20 primeros en la primera semana

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los mejores olfatos de la

Los mejores olfatos de la Guardia Civil cumplen 78 años en 2026: desde el ‘polémico’ Roldán, que cazaba cebos envenenados, a Sami, que ha localizado más de 9 millones de euros

España tiene menos militares que hace un año y no consigue seguir el ritmo de Europa: “Los jóvenes no quieren formar parte de las Fuerzas Armadas”

Feijóo convoca a los barones del PP a una cumbre sobre financiación autonómica para hacer un frente común contra la de Pedro Sánchez

Muere una niña de 10 años en una colisión frontal entre dos coches en Córdoba

Vuelven a España las madres de los menores afectados por el naufragio en Indonesia mientras la Policía sigue investigando si hubo negligencia en el accidente

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

El Gobierno reabre las negociaciones para la subida del SMI con la tributación y la absorción de pluses como retos principales

El año arranca con más presión sobre el bolsillo: los precios suben en servicios clave, pero bajan la luz y el gas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 10 enero

DEPORTES

Ilia Topuria logra ganar la

Ilia Topuria logra ganar la primera batalla judicial a Giorgina Uzcategui: la Justicia desestima la petición de su exmujer

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España