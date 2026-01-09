Espana agencias

Matan a tiros a un hombre en Getafe (Madrid)

Madrid, 9 ene (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte por disparos de un hombre en un domicilio de la localidad madrileña de Getafe, según ha informado la Jefatura Superior del cuerpo este viernes.

Los hechos han tenido lugar a las 17:30 horas cuando el 091 ha recibido una llamada en la que se alertaba de que un hombre había resultado herido por arma de fuego.

Cuando llegaron los agentes, el hombre ya había fallecido a consecuencia de las heridas sufridas.

Otras fuentes han indicado a EFE que el suceso se produjo en una vivienda de la calle Ramón Rubial y que podría deberse a un ajuste de cuentas.

Hasta el lugar se han desplazado agentes del grupo de delitos violentos (DEVI) y el VI de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación. EFE

